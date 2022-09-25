رابط التقديم في وظائف هيئة الجوازات السعودية رجال 1444 بالتفاصيل

يهتم الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية باجراءات التقديم في الجوازات، حيث تقدم الهيئة العامى للجوازات العديد من الوظائف للرجال والنساء لمواطني المملكة العربية السعودية، وبما أن المكتب العام للجوازات تابع لوزارة الداخلية، يمكن للمواطنين التقدم لهذه الوظائف من خلال منصة أبشر للتوظيف في المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم في الجوازات للرجال 1444

تتم عملية التقديم على وظيفة في المملكة العربية السعودية بجواز سفر ذكر من خلال موقع أبشر باتباع الخطوات التالية:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر.

الرجاء الضغط على قائمة الوظائف.

حدد الوظيفة المطلوبة في جواز سفرك.

اقرأ شروط التطبيق وانقر فوق الرمز للموافقة على الشروط.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة كتالي:-

رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد الهجري. الجنس. الوضع العائلي. رقم تعريف الأب. جنسية الأم الهاتف المحمول لمقدم الطلب. أسماء وأرقام هواتف الأقارب في حالة تعذر الاتصال بهم مكان الانتهاء من عملية القبول.

انقر فوق “التالي”.

أدخل البيانات العلمية المطلوبة عن مقدم الطلب.

حدد أيقونة الحفظ.

عند النقر فوق “إرسال الطلب”، سيتم عرض الرسالة “مقدم الطلب، إذا كنت تستوفي شروط التوظيف، لا يمكنك تغيير نموذج الطلب” حدد “نعم” للموافقة على الطلب و “الرجاء تحديد” لا “لتغيير طلبك.

انقر فوق طباعة لطباعة طلبك.

شروط التقديم على وظائف الجوازات

يمكن لجميع مواطني المملكة العربية السعودية التقدم لوظائف مع توفر جوازات السفر بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع عائلة في الخارج لخدمة البلاد.

متمتعاً بالأعمال الصالحة، ولم يُحكم عليه بأي عقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

عدم طرده من الكليات أو المعاهد العسكرية في المملكة العربية السعودية.

امتلاك بطاقة هوية سارية المفعول عند تقديم الطلب

يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي.

اجتياز جميع امتحانات القبول.

معادلة الشهادة حاصل عليها من خارج المملكة.

لم يتم تعيينه في منصب عسكري من قبل.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الجوازات

للتقدم لوظيفة جواز السفر، عليك تقديم بعض المستندات وهي تتمثل في الاتي:-