مصرف الراجحي وكيفية استرجاع الرصيد الغير متاح وخطوات الاستعلام عن الرصيد

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة سواء كانت (تمويلية أوخدمية) لكافة عملائه ولجميع المواطنين بالمملكة سواء مقيمين او وافدين حيث نقدم اليوم بمقالي خدمة من خدمات الراجحي لعملائه وهي طريقة استرجاع المبلغ الغير متاح وسوف نستعرض بداخل المقال كيفية استرجاع المبلغ الغير متاح وتتم إعادة الرصيد المحجوز بشكل تلقائي من طرف البنك بعد كل عملية شراء عبر الإنترنت بعد أسبوع، وهكذا يضمن البنك أن يكون لدى العميل مبلغ كافي للعملية الشرائية، وبعد إتمام عملية الشراء يتم الإفراج عن المبلغ المحجوز، فعند قيام عميل بنك الراجحي بعملية شراء من طريق الإنترنت سواء محليا أو خارجيا يعمل البنك على حجز مبلغ محدد من المال ويكون غير متاح مؤقتاً لتتم استعادته لاحقاً، وهنا لا بد أن يسأل العميل كيف استرجع الرصيد الغير متاح الراجحي، بالإضافة إلى معرفة معنى الرصيد الغير متاح وطرق إلغائه بـمختلف الطرق، سواء عن طريق التوجه إلى بنك الراجحي أو الموقع الرسمي للبنك أو التطبيق أو بواسطة الاتصال الهاتفي.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل الرصيد الغير متاح:

أولاً تقوم بتحميل وتثبيت تطبيق الراجحي.

القيام بفتح التطبيق.

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتتمثل في (اسم المستخدم – كلمة المرور).

انتظر سوف يتم إرسال كود سري برسالة إلى هاتف العميل.

إدخال كود التحقق السري.

الضغط على أيقونة الحساب.

يظهر بشكل تلقائي الرصيد المحجوز الغير متاح.

يتم إرسال رسالة عبر الهاتف تشير إلى مبلغ المال.

الطرق إلمختلفة لإلغاء الرصيد الغير متاح في بنك الراجحي:

من خلال الذهاب إلى أقرب فرع لـبنك الراجحي. ومن خلال الموقع الرسمي. وبواسطة تطبيق الراجحي.

كيفية إلغاء المبلغ الغير متاح الراجحي بواسطة التطبيق:

ادخل على رابط تطبيق الراجحي.

ثم تقوم بالنقر على الخطوط الأفقية الثلاث في واجهة التطبيق.

ثم عليك باختيار الحسابات.

ثم تقوم باختيار حساب العميل.

الضغط على المزيد.

اختيار إلغاء خدمة تمكين المدفوعات.

خطوات إلغاء الرصيد الغير متاح من موقع بنك الراجحي: