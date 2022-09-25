تمويل إمكان الراجحي الميسر وقرض 50 ألف ريال شروطه وخطواته

يسعى العديد من المواطنين في ظل الظروف الصعبة إلى قروض سريعة في دقائق ومن ضمن هذه البنوك بنك إمكان الراجحي، جيث يقوم بمنح قرضك حتى 50 ألف ريال من امكان الراجحي الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل سوف نذكرها بالتفصيل بداخل المقال وسوف نذكر كذلك كيفية وخطوات التقديم على القرض الميسر من امكان الراجحي والذي يصل الى 50 الف ريال وبدون ضامن حيث يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية والذي يحظى بتاييد وتعاملات بنكية كبيرة من العملاء الذين يثقون في بنك الراجحي ، وهذا بالإضافة إلى ما يقدمه بنك الراجحي لعملائه من تسهيلات وتمويل وقروض، كما أنه يعتبر هذا التمويل واحد من أشهر أنظمة التمويل المعروفة بالمملكة، وهذا التمويل هو تعامل مشترك بين بنك الراجحي وبين شركة إمكان الهدف منه مساعدة المواطنين بالمملكة في الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال.

شروط حصولك على تمويل إمكان الراجحي الميسر:

أن يكون العميل ذو جنسية سعودية

ويشترط أن يكون أحد أفراد القطاع المدني مثل القطاع الخاص وشبه الحكومي والمتقاعدين.

ويسمح بقرض ويشترط الحد الأدنى لراتب العميل الذي يرغب في الحصول على قرض إمكان الراجحي الميسر يكون 50000 ريال.

وكما يمكن طلب تمويل كأقصى حد للتمويل يكون 50 ألف ريال لا أكثر.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك

والتكلفة المبدئية للتمويل 44.4%.

من أهم الشروط أن تكون المدة التي محددة لفترة العمل في القطاع الخاص بحد أدنى حوالي 180 يومًا ولا تقل عن ذلك.

ويشترط ان يكون الحد الأدنى للتمويل ينبغي ألا يقل عن 3 شهور، أما الحد الأقصى للتمويل هو 24 شهرًا.

التأكد من أن المتقدم لديه سجل ائتماني

كيفية التسجيل في تمويل إمكان الراجحي الميسر:

اولا من خلال التطبيق:

نقوم بتحميل تطبيق إمكان للتمويل من خلال رابط الاندرويد لهواتف الاندرويد. وكذلك يمكن تحميله من خلال رابط الايفون لهواتف الايفون. وبعد ان تقوم بتحميل التطبيق تقوم بتسجيل الدخول وفتح حساب جديد. ضرورة القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من رفع كافة المستندات وتتمثل هذه البيانات في (تعريف بالراتب، بطاقة الهوية الوطنية، شهادة تأمين للقطاعات الخاصة، كشف حساب لآخر ثلاثة شهور وذلك لغير عملاء الراجحي) . انتظر سوف يتم مراجعة الأوراق والبيانات وفي حالة القبول سيتم ارسال رسالة إليك بالموافقة. ثم تقوم بتحديد مبلغ التمويل المطلوب والفترة المناسبة لك لسدادها. تحديد الطريقة التي يرغب من خلالها بالسداد بعد ذلك يمكنك التوقيع على العقد الإلكتروني ثم إدخال رقم حسابك الخاص في بنك الراجحي.

ثانيا التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للراجحي: