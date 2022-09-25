مواعيد معاش التقاعد للمدنيين والعسكريين ومزايا المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن تاريخ صرف رواتب المتقاعدين يوم 25 من كل شهر ميلادي، سوف يتم تغيير الموعد المحدد إذا وافق عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت، وبناءا علي ذلك يتم تغيير الموعد المحدد، وسوف يتم صرف رواتب المتقاعدين داخل حساباتهم البنكية، ولذلك سوف يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالسعودية، وبناءا على ذلك يلوم علي المتقدم أتباع كافة الخطوات التي يتم الايضاح عنها من خلال موقع ثقفني، وتقديم المميزات المقدمة من خلال المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين، زادت محركات جوجل في البحث عن الجهات الخاصة لتوفير القروض الشخصية للمتقاعدين، المقدمة من خلال الهيئات للمؤسسة، حيث أن توفير التمويل الشخصي للمتقاعدين، وهذا دون الحاجة إلى تحويل راتب وتمويلات أخرى.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالمملكة :

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد السعودية. ثم بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية. يجب بعد ذلك اختيار تعريف بالراتب. ثم بعد ذلك إدخال رقم الهوية ورمز التحقق. ثم النقر على أيقونة “إرسال”.

مواعيد معاش التقاعد للمدنيين والعسكريين :

سوف يتم رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر سبتمبر الجاري يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري 2022م. على أن يكون الصرف يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر القادم الجاري 2022م. صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر نوفمبر يوم الخميس الموافق 24 . صرف رواتب المتقاعدين على أن يكون الصرف يوم الأثنين الموافق 26 ديسمبر القادم 2022م . يتم صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر يناير على أن يكون الصرف يوم الخميس الموافق 26 يناير القادم 2023م

مزايا المؤسسة العامة للتقاعد :