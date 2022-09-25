موعد نزول تكافل الطلاب المدرسي 1444 وخطوات التسجيل في مؤسسة التكافل

موعد نزول تكافل الطلاب 1444، يتساءل العديد من الطلاب في السعودية عبر الإنترنت عن موعد حصولهم على التكافل الخاص بهم، وذلك لإعانتهم على تحمل المصاريف الدراسية وذلك الخاصة بالطلاب والطالبات الغير قادرين على تحمل مصاريف الدراسة، كما أنه تحرص الحكومة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، لذلك يتم التسجيل في التكافل بشكل سهل، من خلال الرابط الإلكتروني الذي يتم توفيره، حيث حرص الطلاب على التساؤل عن معرفة المدة التي يتم منح التكافل سواء كانت مرة في كل شهر أو يتم التمتع بها طوال العام الدراسي، كما يختلف هذا التكافل من طالب لآخر ومن عام دراسي لآخر وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

موعد نزول تكافل الطلاب 1444

يرغب العديد من الطلاب معرفة موعد الحصول على التكافل المدرسي للطلاب 1444 والذي يكون كالآتي:

يتم تحديد موعد صرف التكافل في الأسبوع الثاني من الدراسة كل عام.

يصرف التكافل هذا العام في الأسبوع الثالث من الدراسة.

يمنح التكافل وفقاً لحالة الطالب وكذلك وفقا لسنة الدراسة، يتم منح من 500 إلى 800 ريال سعودي.

يمكنك وبكل سهولة الاستعلام عنها من خلال التواصل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع.

خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل الطلاب 1444

يمكنك وبكل سهولة التسجيل في التكافل المدرسي وذلك من خلال الآتي:

يتم الدخول على موقع مؤسسة التكافل الخيرية.

ثم يتم التوجه إلى تبويب الطلاب.

تقوم بالضغط على تسجيل طالب جديد على هذا الموقع.

ثم تقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطالب من هوية الطالب، وكذلك رقم هاتف ولي الأمر المسجل في المدرسة.

يتم كتابة كود التحقق، ومتابعة التسجيل.

ثم يتم إرسال رسالة للتأكد من رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

يتم كتابة الكود في المكان المخصص له بكل سهولة.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على بيانات الطالب والتأكد منها من رقم الهاتف والهوية والاسم ونوع الطالب وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وتأكيد كافة البيانات.

في الختام فقد تعرفنا على موعد نزول تكافل الطلاب 1444، وكذلك خطوات التسجيل بشكل سهل وسريع للتأكيد التسجيل والتمتع بالتكافل الذي يمنح لهم في الدراسة.