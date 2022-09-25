“الجوازات السعودية” توضح حقيقة تمديد زيارة الدخول بعد انتهائها 2022

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عمر شويل - جدة العديد من الأشخاص يبحثون عن حقيقة تمديد زيارة الدخول بعد انتهائها، وذلك للزيارات العائلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها واحدة من الخدمات التي توفر للمسافرين إلى المملكة، وهي زيارة يمكن أن تقتصر على يومين فقط، وتصل إلى عامين.
كما انتشر على نطاق واسع أنباء عن إيقاف الجوازات بالمملكة السعودية عن هذه الزيارات، سنوافيكم بكافة المعلومات من موقعنا هذا تابعونا. يهمك من معرفة خطوات استعلام طلب زيارة عائلية إلكترونيا.
حقيقة تمديد زيارة الدخول بعد انتهائها
تم الإعلان من قبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن حقيقة تمديد زيارة الدخول بعد انتهائها، وذلك عند تأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم، أو بمقابل مالي، في سياق الموضوع وضحنا رابط استعلام تأشيرة برقم الطلب.
ويأتي هذا التمديد من قبل وزير المالية في إطار الجهود المتواصلة التي حرصت الحكومة بالمملكة السعودية على اتخاذها، والتي تضمن للمواطنين، وأيضًا المقيمين على الأراضي السعودية في التخفيف من الآثار الاقتصادية، وأيضًا المالية، حيث يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة العربية السعودية القادمين إليها.
شروط الحصول على خدمة تَمديد زيارة الدخول
تم وضع شروط من أجل الحصول على خدمة تمديد زيارة الدخول بعد انتهائها من قبل المديرية العامة للجوازات، وهذه الشروط تكمن في التالي:
- القيام بتقديم صورة من جواز سفر الزائر.
- تقديم إثبات إقامة للكفيل مع سنة تسجيل شقة، أو عقد إيجار.
- تقديم ما يثبت شخصية الكفيل، والهوية الشخصية إذا كان الكفيل أردني.
- صورة من إذن الإقامة، أو صورة تصريح العمل إذا كان الكفيل أجنبي.
- صورة من الإقامة على أن تكون سارية.
- وثيقة إثبات صلة القرابة.
أما في حال إذا كان الكفيل شركة
- تقديم صورة من رخصة الشركة سارية المفعول، مع صورة من السجل التجاري.
- تفويض حسب الأصول مصدق عليها من قبل البنك مع إثبات شخصية المفوض.
- كتابة تعهد من قبل الشركة يبين غاية الزيارة، والتعهد بمغادرة البلاد،وذلك في حال انتهاء مدة التأشيرة.
- أما في حال تمديد تأشيرة الزيارة للذين لم يستعملوا التأشيرة على نفس الوثائق التي ذكرناها. يكون التمديد لمرة واحدة فقط، وتكون لفترة مماثلة.
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