بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي تم الحرص من قبل العديد من المواطنين على معرفة طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي لولي الأمر، حتى يتسنى لهم الاستفادة بالخدمات المقدمة من جانب المنصة والتي تهدف في الأخير إلى مصلحة الطالب، ففي إطار التحول الرقمي القائم من قبل كافة مؤسسات وهيئات ووزارات المملكة، تم اللجوء إلى شبكة الإنترنت من جانب وزارة التربية والتعليم السعودية من أجل تقديم الخدمات لطلابها وأولياء أمورهم.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي لولي الأمر

مع بداية العام الدراسي الجديد تم تفعيل العمل على منصة مدرستي من جديد، حيث باستطاعة أولياء الأمور القيام بالخطوات التالية بهدف تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكانا إلى الموقع والاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من خلاله، ولذلك للأشخاص الذين لديهم حسابات شخصية في تطبيق توكلنا، وفي حالة عدم وجوده يمكن تفعيل حساب جديد بكل سهولة:

الانتقال إلى تطبيق توكلنا والضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها ثم الضغط على التالي.

الذهاب إلى التبويب الخاص بمدرستي.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

عقب إرسال كلمة السر إلى الجوال يتم إدخالها بالموقع بشكل صحيح.

الآن الحساب مفعل ويمكن استخدامه من قبل ولي الأمر.

خدمات منصة مدرستي الإلكترونية

منصة مدرستي بمثابة مدرسة عبر شبكة الإنترنت، حيث تمثل حلقة الوصل بين الطلاب والمدرسين عبر الواقع الافتراضي ومن خلالها يتم الحصول على عدد من الخدمات الهامة نذكر أهمها فيما يلي:

الحصول على شرح وافي كافي لجميع المناهج التعليمية وذلك من خلال جدول مُعد ومُسبق من ِقبل وزارة التعليم السعودية.

رفع المهمات الشهرية عبر شبكة الإنترنت الخاصة بالطلاب.

قيام الطلبة والطالبات بأداء الواجبات المنزلية.

تحقيق النجاح في الاختبارات.

معرفة التقيم الشهري.

تسجيل الدخول لمدرستي عبر نظام نور

يتم اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح وذلك لأولياء الأمور أصحاب حسابات مفعلة عبر نظام نور: