عروض سيارات كيا بدون تحويل راتب ولا دفعة أولى ولا رسوم بأقل قسط شهري

عروض سيارات كيا في السعودية من خلال توكيلات ومعارض معتمدة وبنوك أيضاً منهم بنك الراجحي الذي يتعاون مع مجموعة من الوكلاء لكي يوفر أفضل العروض لتناسب العملاء وتشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً، وذلك بتسهيلات كثيرة تتضمن خصائص لراحة العميل في تلبية طلبه والحصول على المركبة بدون الشعور بأعباء إضافية أثناء فترة السداد، بل يضم البنك مجموعة من فريق خدمة المبيعات وخدمة العملاء يقومون بمساعدة راغبي تأجير السيارات أو أي منتج تمويلي متوفر لدى المصرف.

عروض سيارات كيا في السعودية

بالتعاون شركة كيا بالسعودية مع مصرف الراجحي بتوفير عروض سيارة بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية جميع الموديلات، والتي تقدم خدمات المساعدة على الطريق مجاناً طوال مدة القرض لمدة خمس سنوات، وأضاف المصرف ميزة أخرى وهي إمكانية طلب التمويل بدون تحويل الراتب بقسط شهري منخفض وتقسيط الدفعة الأخيرة حتى 50% لمدة تصل إلى 36 شهر، تعد سيارات كيا من أفضل السيارات والأكثر طلباً في الوطن العربي نظراً لأنها تتميز بقوة الثبات على الطرق وخصائص كثيرة تميزها وتجعلها المفضلة لدى الكثيرون.

شروط الحصول على سيارة كيا بنك الراجحي

ألا يقل عمر العميل المحول راتبه عن 21 سنة والغير محول رواتبه عن 18 سنة وقت تقديم القرض.

الحد الأدنى للراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

لا يتجاوز العمر 60 سنة للمواطنين وعن 70 سنة للمتقاعدين.

متاح تمويل المتقاعدين بدون تحويل المعاش بأن لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

للمتقاعد الذي يحول معاشه على البنك لا يقل الراتب التقاعدي عن 1900 ريال.

يجب تقديم كشف حساب بنكي حديث يوضح آخر ثلاث رواتب.

تطبق الشروط والأحكام.

طريقة تقديم طلب سيارة كيا

تقديم طلب تمويل سيارات كيا بطريقة إلكترونية عبر رابط مصرف الراجحي ولابد من استيفاء الشروط المحددة وتقديم الأوراق المطلوبة التي تشمل (بطاقة الهوية أو الإقامة سارية، رخصة قيادة سارية، العنوان الوطني، كشف حساب بنكي حديث، وتعريف بالراتب يتضمن التفاصيل والبدلات إن وجدت)، في حالة وجود استفسارات يمكن الاتصال عبر رقم 8001241222 لعملاء بنك الراجحي الحاليين، ولـ العملاء الجدد الاتصال عبر رقم 920003344، أو يمكنك زيارة فروع معارض شركة كيا الموجودة في عدة مناطق بالمملكة السعودية.