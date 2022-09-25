نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الخطوط السعودية المجاني للاستفسار الموحد 1444 جميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الخطوط السعودية المجاني للاستفسار الموحد 1444 هو من أهم الأرقام التي يهتم بها عملاء الشركة وذلك للقيام بحجز رِحْلات أو تعديل حجز وتعتبر هذه الشركة السُّعُودية من أشهر وأهم شركات الطيران الذي توجد داخل المملكة العربية السُّعُودية وهي إلى ذلك تقوم بتسهيل الإجراءات عند حجز رِحْلات الطيران أو في حالة الرغبة في تعديل حجز مسبق ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح أهم الأرقام التي تخص الشركة.

رَقَم الخطوط السعودية المجاني للاستفسار

رقم الخطوط السعودية الموحد والمجاني الخاص بالإجابة على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني وحل أي مشكلات تواجه العملاء والذي يعمل يوميًا على مدار الساعة هو:

[920022222]

وقد قامت الشركة السُّعُودية للخطوط الجوية بتخصيص رَقَم لكل دولة وذلك حتى يسهل التواصل مع خدمة العملاء وهذه الأرقام تتمثل في الآتي:

رقم عملاء دولة فرنسا هو: 0820200505.

رقم عملاء دولة ألمانيا: 01803698888.

رقم علماء دولة تركيا: 908504551601.

رقم عملاء دولة الأرْدُنّ: 0657777766.

رقم عملاء دولة مصر: 19898.

رقم عملاء دولة عمان: 80074248.

رقم عملاء دولة الإمارات: 042485777.

رقم عملاء دولة الولايات المتحدة الأمريكية: 8342-472-800-1

رقم دولة الكويت: 22200072.

الأرقام الخاصة بمكاتب الخطوط الجوية السعُودية

توجد أرقام خاصة بمكاتب الخطوط الجوية السُّعُودية المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السُّعُودية وذلك حيث تعمل على تقديم الخِدْمَات التي يحتاجها المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة وهذه الأرقام هي كالآتي:

مكتب الدمام الجوال الخاص به هو: 920022222.

رَقَم مكتب جَدَّة المتواجد في شارع الروضة ألخالديه: 920022222.

مكتب جَدَّة مطار الملك عبد العزيز الدُّوَليّ: 966126698904.

مكتب حي الشهداء المتواجد في مكة المكرمة: 920022222.

رَقَم الجوال الخاص بمكتب الخالديه وكالة الجميح : 0138570431.

الرَّقَم الخاص بمكتب جَدَّة مطار الملك عبد العزيز الدولي: 966126698904.

كيفية التواصل مع الخطوط السُّعُودية

قامت الشركة بتوفير بعض الطرق حتي يستطيع العملاء التواصل مع الخطوط الجوية السُّعُودية في أي وق من أجل الحصو على أي معلوما أو استفسارات أو رفع شكاوى أو مقترحات أو الاستعام عن احجوزات والرحلات والعروض وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب التواصل مع فريق خدمة العملاء والدعم الفني لشركة الخطوط السعودية ، وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

الأرقام الخاصة بمكاتب الخطوط الجوية التي توجد في كافة أنحاء العالم.

من الممكن أيضاً التواصل عن طريق الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للخطوط السُّعُودية.

كما يتم التوصل كذلك عن طريق ملء نموذج الدعم الفني المتواجد على موقع الخطوط السُّعُودية الإلكروني الرسمي عبر شبكة الإنرنت.

رقم الخطوط السعودية بالمطار 2022

ولقد قامت الشركة السُّعُودية بتوفير مكاتب وهذه المكاتب تتوافر فروع لها في المطارات وذلك حتى تستطيع الشركة السُّعُودية التواصل مع عملائها بشكل سريع وسهل وهذه هي الأرقام الخاصة بمكاتب المتواجدة في المطارات:

الرَّقَم الخاص بمكتب مطار الدمام هو: 966920022222.

الرَّقَم الخاص بمكتب مطار أبها هو: 966172246021.

مكتب الرياض المطار القديم هو: 966920022222

رَقَم التواصل مع مكتب مطار الملك عبد العزيز القديم: 96611477777.

الرَّقَم الخاص للتواصل مع مكتب مطار نجران: 966175440181.

مكتب مطار الطائف رَقَم التواصل : 966127261300.

مطار الباحة الرَّقَم الخاص بالمكتب المتواجد به : 966177290264.

رَقَم المكتب الخاص بمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز المتواجد في تبوك : 966144235360.

مكتب مطار الملك خالد الدُّوَليّ : 966112684078.

رقم الخطوط السعودية واتس

رقم واتس اب الخطوط السعودية (0540000005) ؛ حيث قامت الشركة السُّعُودية بتحديد رَقَم خاص بالواتساب لخدمة العملاء حتى يكون من السهل على العميل التواصل مع الشركة السُّعُودية من أي مكان في العالم وذلك يكون طوال 24ساعة دون أي تقصير أو انقطاع وذلك يكون عن طريق رَقَم الواتساب الذي تم تحديده وهذا الرَّقَم هو كالآتي (0540000005).

طريقة إلغاء حجز الخطوط السُّعُودية بواسطة خدمة العملاء

من الممكن أن يتم إلغاء حجز الخطوط السُّعُودية بسهولة ؛ وذلك عن طريقة خدمة العملاء بكل سهولة ويسر وذلك عند إتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم الاتصال بالرقم الخاص بالخطوط السُّعُودية الجوية من الدولة التي يقيم بها العميل.

يقوم العميل بطلب إلغاء حجز.

ثم بعد ذلك يقوم العميل بتوضيح رَقَم التَّذْكِرَة الخاصة به.

إبلاغ الموظف باسم صاحب التَّذْكِرَة.

وبعدها سوف يتم إلغاء الحجز وإرسال رسالة على رَقَم الجوال الخاص بالعميل بتأكيد إلغاء الحجز.

وأخيراً سوف يتم إسترجاع قيمة التَّذْكِرَة وتحسب قيمة التَّذْكِرَة حسب الميعاد المتبقي على الرحلة.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على رقم الخطوط السعودية المجاني للاستفسار الموحد 1443 وتعرفنا أيضاً على أرقام الخاصة بمكاتب الخطوط الجوية السُّعُودية المتواجدة داخل المملكة وتعرفنا أيضاً على أرقام المكاتب المتواجدة داخل المطارات والطرق الذي يمكن من خلالها التواصل مع الخطوط الجوية وقد قمنا بذكر الرَّقَم الخاص بالواتساب.