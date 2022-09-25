نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح خطوات استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإتاحة خدمة استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية التأمينات عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وهذا حتى يتمكن المستفيدين من التعرف على القيمة المالية للمستحقات المالية الخاصة بهم بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب في أي مكان تابع للمؤسسة حتى يستعلموا عنه، وتابع الآن التفاصيل عن الطريقة المثالية للاستفادة من هذه الخدمة المطروحة أمامنا.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

هي مؤسسة خاصة بالخدمات الاجتماعية للمتقاعدين من العامة والعسكريين، وحرصت على القيام بتدشين العديد من البرامج والخدمات الإلكترونية، وهذا لمعاملة المتقاعدين بشكل أدمي حتى يتمكنوا من العيش بطريقة جيدة بعد انتهاء فترة خدمتهم الحكومية، لذلك تابع الآن أحد الخدمات التي طرحتها التأمينات حتى يحصل كل مستحق على أحقيته في استعلام عن مستحقات مالية، وتعرف على طريقة الاستعلام عبر الفقرة التالية.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

إذا كنت ترغب في التحقق من المستحقات المالية الخاصة بك على موقع التأمينات الاجتماعية فيمكنك القيام بهذا الأمر عن طريق الآتي:

أذهب إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط التاليgosi.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول وأنقر على مربع التحقق.

أذهب إلى القائمة الرئيسية ومنها تختار الاستعلام عن المستحقات التأمينية.

تقوم الآن بكتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها.

اكتب رقم التحقق المدون في الأسفل لزيادة التأكيد.

قم الآن بالنقر على زر الأمر التحقق لتتعرف على المستحقات المالية الخاصة بك.

طريق التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكنك الحصول على المزيد من الخدمات إذا كنت تريد التواصل بشكل مباشر مع أحد ممثلي خدمة العملاء، وهذا يتم عن طريق الآتي: