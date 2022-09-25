نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الجميع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 25 سبتمبر خاصة بعد ساعات قليلة من قرارا البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وكذلك قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على مستوى الإيداع والإقراض وسط توقعات بتغير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في ظل حديث مستمر عن تعويم مدار من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم : 5:21 (خمسة جنيهات وواحد وعشرون قرش) .. التحديث لحظي .

يذكر أن سعر الرياض السعودي مقابل الجنيه المصري قد تغير خلال الأشهر الماضية ليرتفع بنسبة أربعون قرش وهو الأمر الذي جاء نتيجة إنخفاض الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية الأخرى وخاصة الدولار واليورو الأمريكي والريال السعودي خاصة بعد أحداث روسيا وأوكرانيا.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 11.75% وحددت بنوك الاستثمار أسباب تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي، كانت أسعار المواد الغذائية قد سجلت معدل تضخم مرتفع بشكل كبير وسجلت المواد الغذائية والمشروبات إرتفاعا كبيرا.

يذكر أن البنك المركزي المصري يتبني سياسة نقدية تتعامل مع إتجاهات الإقتصاد العالمي وأهمها جذب العملات الأجنبية وتحفيز الإستثمار في مصر وكذلك الإلتزام بسعر صرف مرن حر، كما أن التأثير على تثبيت سعر الفائدة أمر معتاد بشكل كبير في ظل عدم التخوف من خروج الإستثمارات الأجنبية في ظل إتجاهات من البنك المركزي المصري إلى زيادة الإستثمار في سندات الخزيمة المصرية.

هذا ونتابع معكم اليوم الأحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الفترة الصباحية، خاصة وأن تحركات البنوك في الفترة الصباحية ستؤثر بشكل كبير على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل كبير وهو مايجعلنا نقوم بمتابعة قوية لكم لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه.