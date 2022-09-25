نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل العنوان الوطني في أبشر وحذف العنوان للأفراد المسجلين مسبقا 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألزمت الحكومة السعودية الأفراد والمؤسسات التسجيل في العنوان الوطني، وأتاحت لهم خدمة تعديل العنوان الوطني في أبشر، وكذلك عن طريق توكلنا، وهذا ما يؤكد على أهمية العنوان الوطني، الذي يعد هَوية المستخدم الجغرافية التي يسهل الوصول إلى المواطن والمقيم أيا كان موقعهم داخل السُّعُودية، هذا وقد ألزمت الجهات المختصة المشتركين بضرورة تحديث العنوان الوطني عند تغيير محل السكن؛ حتى يسهل الوصول إليه، والاستفادة من الخَدمات التي يقدمها البريد السعودي للمسجلين، سواء في التعاملات الحكومية أو التجارة الإلكترونية.

تعديل العنوان الوطني في أبشر

اتجهت الحكومة السَعودية بكامل أجهزتها إلى تطبيق الرقمية في الخَدمات التي تقدمها للمواطنين، فبعد أن كانت ورقية تقليدية تتطلب حضور المستفيد في المقار الحكومية، أصبحت رقمية بواسطة المنصات الإلكترونية، ومن بين أجهزة الدولة البريد السعودي؛ الذي أطلق منصة سبل وسهل خدمات البريد عن طريقها، وسمح للأفراد التسجيل في العنوان الوطني، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، كما مكنهم من تعديل العنوان الوطني بالتحديث والتغيير في أبشر، حيث يسجل المستخدم بيانات الحساب المسجل في أبشر، ثم يتتبع الخطوات.

طريقة تعديل العنوان الوطني

تعديل العنوان المسجل في البريد السعودي، يتطلب المرور بالخطوات الآتية:

في البداية انتقل إلى منصة سبل البريد السعودي. اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. اكتب بيانات الحساب المسجل في أبشر. اضغط على تسجيل الدخول، ثم اكتب رمز التأكيد من رسالة الجوال. اضغط على زر المتابعة، ثم اختر من القائمة تعديل العنوان. اكتب بيانات العنوان الجديد، وحدده على الخريطة. في النهاية اضغط على خيار حفظ.

كيف أغير العنوان الوطني في توكلنا؟

بالإضافية إلى تعديل العنوان الوطني في أبشر، يمكن أيضًا التعديل عن طريق تطبيق توكلنا؛ حيث يفتح المستخدم سواء الأفراد أو المؤسسات تطبيق تو على الهاتف الجوال، ثم يسجل الدخول، من قائمة الخِدْمَات يضغط على العنوان الوطني، ثم يضغط على خِيار التعديل أو التحديث كما هو ظاهر، يبدأ في تسجيل معلومات العنوان الوطني الجديد، ثم يحدد الموقع على الخريطة، ثم يضغط على حفظ التعديلات.

كيف احذف العنوان الوطني القديم؟

مكن البريد السعودي الأفراد من حذف العنوان الوطني القدمي، وذلك للأفراد المضافين على نفس العنوان المسجل مسبقًا؛ حيث يسجل المستخدم دخول العنوان الوطني عن طريق نفاذ، ثم يحدد العنوان المراد حذفه، ثم يضغط على خِيار الإزالة، ثم في النهاية حفظ التغييرات.