هل وظائف الجوازات رجال 1444 لحاملي الثانوي العامة فقط؟ أهم شروط القبول في الوظيفة والتقديم عبر ابشر

هل وظائف الجوازات رجال 1444 لحاملي الثانوي العامة فقط؟، نطرح لكم العديد من الاجابات فيما يتعلق بوظائف الجوازات، وذلك بعد أن أصبح معدل البحث عن وظائف الجوازات للرجال 1444 عبر ابشر هو الأكثر في محركات جوجل منذ ساعات، ذلك بعد ان أعلنت وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالسعودية عن فتح باب التقديم على الجوازات رجال 1444 برتبة جندى، كما اعلنت ايضا المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الادارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة، عن فتح باب التقديم لعنصر الرجال على رتبة جندى من حاملى مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومن ثم سوف تجد في هذا التقرير أهم شروط القبول في الوظيفة والتقديم عبر ابشر.

هل وظائف الجوازات رجال 1444 لحاملي الثانوي العامة فقط؟

بالفعل أعلنت وزارة الداخلية أن وظائف الجوازات رجال 1444 لحملة الثانوية العامة فيما اعلي، ومن ثم يعتبر المؤهل الدراسي ضمن أهم شروط القبول، وسوف نكشف لكم بشكل أوسع تفاصيل كثيرة من خلال هذا التقرير فيما يتعلق بالشروط وكيفية التقديم، بالإضافة إلي موعد التقديم الذي انطلق فعليا اليوم وفي في يوم ينتهي تقديم وظائف الجوازات.

شروط وظائف الجوازات 1444 للرجال

المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة بحد أدني.

أن تكون الهوية السعودية سارية وقت التقديم.

أن يجتاز الفحص الطبى وكافة الاجراءات المطلوبة للقبول.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أذا كان المتقدم حاصل على الشهادة خارج المملكة يجب معادلتها من وزاراة التعليم مع التصديق عليها.

ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

الجنسيات المتاح لها التقديم هي أصحاب الجنسة السعودية فقط.

ضرورة أن يتميز المتقدم أنة حسن السير والسلوك والسمعة وعدم ادانتة بجريمة مخلة بالشرف والامانة.

أن لايكون المتقدم قد سبق التعيين له فى وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

أن تكون الهوية السعودية سارية وقت التقديم.

موعد التقديم علي وظائف الجوازات رجال

بداية من اليوم السبت 24 سبتمبر ميلاديا الموافق 28/2/1444 هجريا يتم استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف الجوازات رجال 1444، ومن المقرر أن يستمر التقديم لمدة 6 ايام فقط، وفقا لذلك يعد يوم 30 سبتمبر 2022 ميلاديا الموافق الخميس 3/3/1444 هجريا.

منصة أبشر تقديم وظائف الجوازات

أما منصة أبشر فإنها المنصة المعتمدة رسميا من أجل تقديم طلبات التوظيف، وبمجرد البحث عن وظائف الجوازات 1444 رجال عبر ابشر، فقط تتبع تلك الخطوات