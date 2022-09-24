التسجيل في سكني للأراضي المجانية 1444 المقدمة من الديوان الملكي

طريقة التسجيل في سكني الأراضي، وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أعلنت عن بداية التقديم في الأراضي المجانية ضمن ثماني مخططات موزعة على خمس مناطق داخل السعودية وذلك لتحسين المعيشة للمواطن وأفراد عائلته وتوفير سكن مناسب له صحي تبعا لرؤية المملكة لعام 2030 وسوف نوضح لكم خلال الفقرات التالية شروط الحصول على هذه القطع المجانية وأيضا كيفيه التقديم إليها.

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية 1444

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج دعم سكني بتقديم التسجيل للحصول على قطعة أرض مجانية وذلك تبعا لمشروع دعم سكني للأراضي المدنية المقدم لجميع المواطنين الذين لا يملكون سكن مناسب لتحسين مستوى المعيشة، حيث أن توفر مجموعة من المخططات السكنية في عدد من المناطق داخل المملكة حيث يتم التقديم إلكترونيا من خلال منصة سكني عبر الخطوات التالية:

الضغط على قربت الرسمي لمنصة سكني.

الضغط على تسجيل الدخول ثم إدخال اسم المستخدم.

الضغط على المنتجات السكنية ثم الضغط على البناء الذاتي واختيار خدمة الأراضي.

تحديد نوع المشروع والمنطقة ثم الضغط على بحث.

اختيار المشاريع المعروضة المناسبة من خلال الضغط على كلمة معاينة.

سوف تظهر لك جميع معلومات المشروع اضغط على رقم قطعة الأرض رقم البلوك ثم اضغط على بحث.

بعد ذلك أكد عملية حجز قطعة الأرض والتوقيع على العقد الإلكتروني من خلال الرسائل نصيه وقود التفعيل الذي وصلك على الهاتف.

شروط الأراضي المجانية سكني

أعلنت الوزارة في المملكة العربية السعودية عن عدة شروط يجب عند توفر في جميع المتقدمين حتى يستطيع الحصول على الأراضي المجانية المقدمة من دعم سكني ومن هذه الشروط ما يلي