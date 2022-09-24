تمويل شخصي 2 مليون ونص ريال من الراجحي في 30 دقيقة والسداد على فترات طويلة

يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك الحكومية التي تمنح المواطنين السعوديين قروض سريعة، فقد طرح بنك الراجحي منذ فترة تمويل شخصي 2 بشروط جديدة يجب توافرها لدى الشخص المتقدم للتمكن من التقديم والحصول على هذا التمويل، علماً بأن هذا التمويل له العديد من المميزات الرائعة التي نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال، ويتم التقديم للحصول على التمويل في حوالي 30 دقيقة ويتم السداد على فترات طويلة، والهدف من هذا التمويل هو سداد احتياجات المتقدم وسداد الديون وإقامة المشاريع، حيث يقوم المصرف الراجحي بمهامه تحت إشراف البنك المركزي السعودي وتتنوع تعاملات الراجحي مع مختلف البنوك وتتنوع خدماته، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقع ثقفني من خلال هذا المقال كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من الراجحي بالخطوات والشروط التي يجب توافرها.

تمويل شخصي بقيمة 2 مليون ونص ريال من الراجحي:

أوضح مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع “تويتر” عن إمكانية الحصول على تمويل شخصي بقيمة 2 مليون ونص ريال سعودي، ويتميز هذا التمويل بإنه يمكن للأشخاص المتقاعدين الحصول عليه بشرط أن تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ومن خلال هذا المقال نوضح مميزات هذا التمويل، ومن ضمن هذه المميزات إنه يمكن الحصول على القرض في أقل من 30 دقيقة بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي.

الشروط التي يجب توافره للحصول على تمويل شخصي 2:

أكد الراجحي على كافة الاشخاص المتقدمين ضرورة توافر شروط الاستحقاق للتمكن من الحصول على تمويل شخصي، وهذه الشروط هي:

يمكن أن يكون الشخص المتقدم سواء كان متقاعد أو موظف ذو جنسية سعودية أي مواطن أو شخص مقيم في المملكة العربية السعودية. في حال أن المتقدم مواطن سعودي يكون دخله الشهري 2000 ريال سعودي أما إذا كان متقاعد يكون دخله الشهري قدره 1900 ريال سعودي، أما إذا كان المتقدم مقيم يكون راتبه بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. يكون عمر المتقدم بحد أدنى 18 عام في حالة كون المتقدم سعودي الجنسية أما إذا كان مقيم يكون عمره بحد أدنى 23 سنة. أما فيما يتعلق بجهة العمل يشترط أن يكون العميل موظف في إحدى جهات العمل المعتمدة لدى المصرف. الحد الأقصى لعمر الشخص المتقدم لسداد آخر قسط في حالة موظف يكون 60 عام ولا يزيد عن ذلك، أما إذا كان من المتقاعدين يكون عمره بحد أقصى 75 سنة ولا يتجاوز ذلك. التأكد من قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة التي تتمثل في: تعريف الراتب نموذج طلب التمويل تثبيت الراتب بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم

مميزات تمويل شخصي 2 من الراجحي:

كشف مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عن قوة التمويل وكيفية الحصول عليه وتقديم طلب، وبمجرد التقديم يتمكن الفرد من الحصول على المميزات العديدة التي نوضحها لكم من خلال هذا المقال، وهذه المميزات هي:

اكسب 50,000 نقطة مكافأة عند تنفيذ التمويل عن طريق تطبيق مصرف الراجحي.

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل الى 60 شهراً *

نسبة هامش ربح تنافسية

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل

تمكين العميل من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من مصرف الراجحي

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين

التقدم بطلب التمويل وتنفيذه من خلال التطبيق مباشرةً

إمكانية تمويل العملاء الغير سعوديين

السداد المبكر في أي وقت بناءً على طلب العميل

توحيد التزامات العميل لأكثر من تمويل في عقد واحد.

لا يشترط كفيل للحصول على التمويل

مبلغ تمويل يصل الى 2.5 مليون ريال *

الإعفاء عن المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله *

كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي 2 بالخطوات: