نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444 شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي
وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444 من أهم ما يشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال التي تم الإعلان عنها من خلال الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وذلك سوف يكون الكترونيا كما أن وزارة الداخلية أعلنت بعض الشروط الضوابط التي يجب ان تتوفر ليتم التسجيل بنجاح في وظيفه جندي، حيث انه يكون حامله شهادة الثانويه العامه أو يعادلها من عدة اماكن وحددت التخصصات وموعد التقديم على هذه الوظائف وسوف نعرض كل هذا خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444
من المقرر أن يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2022 حيث أن التقديم سوف يستمر لعدة أيام حتى يستطيع جميع المتقدمين المستوفين الشروط التقديم بسهولة وتوفير الأوراق المطلوبة، فإن التسجيل سوف يكون من خلال الموقع الالكتروني لمنصة ابشر للتوظيف باتباع الخطوات التالية:
- الضغط على الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.
- ثم تسجيل الدخول ومنع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم أدخل الاسم والمؤهل ورقم الهوية الوطنية بتاريخ صحيحة.
- الضغط على موافق بعد الاطلاع على الشروط والأحكام.
- التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها ثم الضغط على حفظ وارسال الطلب.
- طباعة طلب التقديم وتحتفظ به ورقم الطلب حيث يتم تقديمه عند المراجعة مرة أخرى.
شروط التقديم وظائف الجوازات الرجال 1444
- يجب أن يكون من مواطني السعودية ويقيمها على أراضي المملكة بشكل دائم.
- يجب أن يمتلك حسن السمعة والسير والسلوك ولا تكون له أي قضايا مخله بالشرف او الامانة او السرقه.
- يجب أن لا يكون قد التحق بأي وظيفة أخرى خاضعة للنظام العسكري.
- يجب أن لا يكون قد تم فصله من اي وظيفه عسكريه قبل ذلك لأي سبب من الأسباب.
- يجب ان يكون حاصل على شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها من المؤهلات الاخرى وتكون الشهاده المعادله معتمده من وزاره التعليم في السعودية إذا كانت الشهادة من خارج المملكه
- إذا كان على شخص متزوج يجب أن تكون زوجته سعوديه الجنسيه.
- يجب أن يجتاز جميع مراحل القبول واختبار مقابلات الشخصية.
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