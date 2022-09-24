رابط وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444 شروط وظائف وزارة الداخلية السعودية

وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444 من أهم ما يشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال التي تم الإعلان عنها من خلال الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية وذلك سوف يكون الكترونيا كما أن وزارة الداخلية أعلنت بعض الشروط الضوابط التي يجب ان تتوفر ليتم التسجيل بنجاح في وظيفه جندي، حيث انه يكون حامله شهادة الثانويه العامه أو يعادلها من عدة اماكن وحددت التخصصات وموعد التقديم على هذه الوظائف وسوف نعرض كل هذا خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

وظائف المديرية العامة للجوازات للرجال 1444

من المقرر أن يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر لعام 2022 حيث أن التقديم سوف يستمر لعدة أيام حتى يستطيع جميع المتقدمين المستوفين الشروط التقديم بسهولة وتوفير الأوراق المطلوبة، فإن التسجيل سوف يكون من خلال الموقع الالكتروني لمنصة ابشر للتوظيف باتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

ثم تسجيل الدخول ومنع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم أدخل الاسم والمؤهل ورقم الهوية الوطنية بتاريخ صحيحة.

الضغط على موافق بعد الاطلاع على الشروط والأحكام.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها ثم الضغط على حفظ وارسال الطلب.

طباعة طلب التقديم وتحتفظ به ورقم الطلب حيث يتم تقديمه عند المراجعة مرة أخرى.

شروط التقديم وظائف الجوازات الرجال 1444