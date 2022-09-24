كم الطول المطلوب في الجوازات 1444؟ تفاصيل وظائف المديرية العامة للجوازات رتبة جندي رجال

كم الطول المطلوب في الجوازات 1444 ؟ من الاسئلة الهامة بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التسجيل لوظائف رتبة جندي للرجال، حددت عدد من الشروط حتى يتمكنوا من التقدم لتلك الوظائف بالإضافة إلى الرواتب، وحددت الوزارة رابط التقدم لهذه الوظائف ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

كم الطول المطلوب في الجوازات 1444

الحد الأدنى للوزن المطلوب للدخول إلى معهد الجوازات هو 100-15 كجم، والحد الأقصى للوزن المطلوب هو 100 + 20 كجم.

بينما الطول المطلوب للقبول في Passport Institute هو 168 سم لذلك، من أجل الدخول إلى معهد الجوازات، يجب على المرء تلبية معايير الارتفاع العادل للمديرية العامة للجوازات.

شروط التقديم في الجوازات 1444

يجب تلبية المتطلبات الأساسية التالية من قبل أي شخص مهتم بالتقدم إلى معهد Passport Institute:

باستثناء الأفراد الذين كان والدهم يخدم المملكة وهم أطفال، يجب أن يكون المرشح من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا يمكن أن يكون عمر المتقدم أقل من سبعة عشر عامًا ولا يزيد عن ثلاثين عامًا.

مطلوب درجة البكالوريوس أو أعلى.

مطلوب سيرة ذاتية وسلوك قوي من مقدم الطلب.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد أدين أو متورطًا في أي جريمة تمس الأمانة والشرف.

يجب أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع وزنه ولا يمكن أن يقل عن 168 سم.

نجاح المتقدم في الاختبار الكتابي والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

ألا يكون المرشح متزوجا من سعودية.

ألا يعمل المرشح في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية.

لا يمكن لمقدم الطلب أن يؤكد أنه تم تعيينه في منصب أعلى من الوظيفة التي كان سيحصل عليها لو حصل على المؤهل المطلوب.

إجراءات طلب جواز السفر 1444

يمكن استخدام العمليات أدناه لتقديم طلبات جواز السفر عبر الإنترنت وهي كالتالي: