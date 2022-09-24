نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “50 ألف” تمويل الأسر المنتجة 1444 لو عندك مشروع صغير أو حرفة يدوية من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من أصحاب المشاريع الصغيرة أو تقوم بصناعة أشياء يدوية وتريد أن يكبر مشروعك ..!! الحل موجود في تمويل الأسر المنتجة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة الذي يعطيك قرض ميسر يصل إلي 50 ألف ريال فورية وبشروط بسيطة ، مع أطول فترة سداد ميسرة . فالبحث عن قرض مناسب لبناء مشروع صغير هو من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من العاملين بالأسر المنتجة وسوف نهتم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بذلك الموضوع.

حيث يمكنك الحصول على قرض مصغر من بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية لأصحاب الحرف والمهن المختلفة وكذلك المشاريع الصغيرة . فسوف تتمتع بمميزات قرض ميسر بشروط بسيطة وطريقة التقديم أيضا سوف نوضحها فى بعض خطوات تابع معنا القراءة. هنا أيضا قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يبدأ من 120 الف ريال حتي 300 ألف سعودي

طريقة التقديم على قرض الأسر المنتجة من الضمان 1444

يمكنك أن تقوم بالتقديم على تمويل الأسر المنتجة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط منصة الأسر المنتجة.

ثم تقوم بالدخول إلى قنوات تقديم الخدمة.

كما تقوم بتحديد طلب التمويل الخاص بك وتختار إن كان مباشر أو غير مباشر.

كذلك تقوم بالنقر على زر طلب جديد.

وتقوم بالضغط على منتجات العمل الحر.

فيتم الانتقال بك إلى التمويل النقدي وتختار نوع التمويل الذي ترغب الحصول عليه.

إذا كنت من عملاء مصرف الراجحي ، يمكنك أيضا التقديم الان على التمويل الإضافي شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 قرض بدون أي رسوم إدارية.

شروط تمويل الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية

يوجد مجموعة من شروط تمويل الأسر المنتجة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية كي تم الموافقة على طلب الاقتراض لأصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة وهي كما يلي:

لابد من إصدار شهادة الأسر المنتجة وكذلك وثيقة العمل الحر.

كما يجب أن يتم تحديد النشاط التجاري للمشروع عبر رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

كذلك يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يكون أكثر من 65 عام.

أيضًا يجب أن يكون النشاط التجاري الذي يتم تمويله هو أحد أنشطة الأسر المنتجة المعتمدة باللائحة التنظيمية الخاص بعمل الأسر المنتجة.

أيضًا يجب أن يكون للمتقدم سجل تجاري.

بالإضافة إلى ضرورة أن لا يزيد الدخل الشهري للراغب في التمويل عن 10 آلاف ريال سعودي بدون دخل النشاط.

مع ضرورة تقديم كل الأوراق التي تثبت بأن السكن مقبول ومستوفي الشروط لدى البنك.

بالإضافة إلى أهمية أن يتم تقديم كل الأوراق والمستندات وهي: البرنت من موقع التأمينات الاجتماعية الذي يبين بيانات المدد والأجور. وكذلك كافة المستندات الخاصة بالكفيل في حين وجود الكفيل.



الرقم الموحد للأسر المنتجة

يمكنك أن تقوم بالاتصال على الرقم الموحد الخاص بالأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية وهو رقم 920033309.

حيث يمكنك الاتصال من يوم الأحد إلى يوم الخميس من تمام الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث بشأن تمويل الأسر المنتجة 1444 من بنك التنمية الاجتماعية، وقد ذكرنا لكم أهم الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة والرقم الموحد للأسر المنتجة.