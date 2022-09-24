نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 رابط الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول وصرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 وطريقة تحديث الضمان الاجتماعي لدفعة سبتمبر بالميلادي والهجري لكل المستحقين والمستفيدين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، خاصة وأن وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية تسعى إلى مناشدة المواطنين بضرورة التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي الجديد وأن هناك مهلة تم تحديدها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

تحديث الضمان الاجتماعي

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد دعت المواطنين إلى التسجيل من خلال رابط الوزارة من أجل تحديث البيانات من أجل ضمان صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

كم باقي على صرف الضمان الاجتماعي المطور

من المنتظر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور ونزوله خلال ثمان أيام بشكل دقيق، حيث تنتهي وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمستحقين من أجل صرف المعاشات في الوقت المحدد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444

نحدد لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي والهجري:

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري : الأحد 6-3-1444 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي : الأحد 2-10-2022 ميلاديا.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

تم تفعيل رابط الضمان الاجتماعي من أجل مواصلة تقديم المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور بهدف الوصول إلى فئات أكثر وضمان مزيد من الإستفادة من الدعم من الجهات المتخصصة.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال خطوات بسيطة.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

العمل على تسجيل الدخول.

الضغط على خدمات إلكترونية.

إختيار قائمة أفراد.

تحديد الخدمة المطلوبة

إختيار خدمات الضمان الاجتماعي المطور

ملئ البيانات المطلوبة

إضافة رقم السجل المدني الخاص بك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون المتقدم سعوديا.

أن يستفيد المتقدم من خدمات الضمان الاجتماعي الجديد بشرط التواجد داخل المملكة.

يجب أن يتعهد المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي بمواصلة التعليم لأبنائه في المراحل المختلفة.

يجب أن لا يكون لدى المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور أي ثروات أو عقارات.

يجب الإلتزام بكل الشروط المطبقة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية والعمل على تحديث البيانات بشكل أولي.

يذكر أن رؤية المملكة في عام 2030 تهدف لتحويل مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور إلى منتجين بشكل كبير وهو الأمر الذي يسهم بشكل أو بأخر في دعم المستحقين ودمجهم في المجتمع بشكل مناسب ورائع.