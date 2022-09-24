رابط تقديم الجوازات 1444 رجال وظائف عسكرية جندي عبر أبشر كم الطول وسلم الرواتب

رابط تقديم الجوازات 1444 رجال أصبح محل بحث كبير ومكثف من قبل الراغبين في التقديم على وظائف الجوازات رجال 1444 رتبة جندي، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب التسجيل في وظائف الجوازات جندي في مختلف مناطق المملكة، وقد وضعت المديرية الشروط والضوابط المطلوبة فيمن يرغب في التسجيل.

تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات رجال 1444 يحظى باهتمام كبير من قبل الراغبين في الالتحاق بوظيفة جندي في الجوازات، وذلك لما للوظائف العسكرية من مميزات عديدة، ويجب على المتقدمين قراءة الشروط جيداً قبل البدء في التسجيل مع ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح في استمارة التقديم عبر رابط أبشر للتوظيف.

رابط تقديم الجوازات 1444 رجال

التسجيل في وظائف الجوازات يتم بشكل إلكتروني من خلال الدخول على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa. ثم بد ذلك النقر على أيقونة الوظائف المتاحة واختيار وظائف المديرية العامة للجوازات رجال 1444. اختيار التخصص وفقاً للمؤهل الدراسي وإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة والضغط على “تقديم الطلب”.

تخصصات جندي الجوازات

الأمن السيبراني.

شبكات الحاسب الآلي.

برمجة الحاسب الآلي.

الدعم الفني.

علوم الحاسب.

تقنية المعلومات.

علم المعلومات.

فني التمديدات الكهربائية.

فني إلكترونيات.

فني تبريد وتكييف.

فني الأنظمة الهيدروليكية.

فني أنظمة السلامة.

فني أنظمة الحريق.

فني كاميرات.

الإمداد والتموين.

الموارد البشرية.

القانون.

الشريعة.

إدارة الأعمال.

الإدارة المالية.

المحاسبة.

الحج والعمرة.

اللغات الإنجليزية، الأوردو، الإسبانية، الصينية، اليابانية، الفرنسية، الروسية، البنغالية.

شروط وظائف جندي في المديرية العامة للجوازات

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ. أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها. حسن السير والسلوك وطيب السمعة. ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة عسكرية. ألا يكون موظف في جهة حكومية. أن تكون الهوية الوطنية سارية. ألا يكون متزوج من غير سعودية. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

كم الطول المطلوب في وظيفة جندي الجوازات

من أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم شرط الطول يجب ألا يقل طول المتقدم عن 168سم. كما يجب أن يكون هناك تناسق وتناسب بين الطول والوزن حسب اللائحة الطبية. أما بالنسبة لسلم رواتب الجوازات وكم راتب جندي الجوازات فيختلف الراتب باختلاف الرتبة والدرجة الوظيفية والمؤهل. ويبدأ راتب جندي في الجوازات من 3320 ألف ريال بخلاف البدلات والمكافآت الأخرى.