نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الصحة السعودية 1444 شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الصحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الصحة وشروط التقديم 1444 حيث قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وظائف شاغرة جديدة للخريجين لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، كما أنها أوضحت أن التسجيل يكون إلكترونيا من خلال الإنترنت عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الصحة وسوف نعرض لكم تخصصات هذه الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم إليها ومواعيد التسجيل بها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

وظائف وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة وفرت بعض الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات والتي يأتي منها ما يلي:

تخصص مجال علوم الحاسب.

تخصص مجال الاستثمار.

تخصص مجال التموين.

تخصص مجال النظم والمعلومات.

تخصص تحرير البيانات.

وقد حددت وزارة الصحة في السعودية مواعيد التقديم على الوظائف الجديدة في التخصصات السابقة، حيث أنهم من المقرر ان يبدا التسجيل في يوم الجمعة الموافق 16 من شهر سبتمبر ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2022 والموافق 24 من شهر صفر لعام 1444 ويكون التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف بوزارة الصحة السعودية وذلك للجنسين الرجال والنساء.

شروط وظائف وزارة الصحة السعودية 1444

أعلنت وزارة الصحة عن شروط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للقبول في الوظائف التي حددتها حيث تكون هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية ويقيم بها.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس حيث يجب أن تكون تتماشى مع التخصصات المطلوبة.

يجب أن يوفر شهادة التخرج ويكون موضح بها التاريخ والمعدل التراكمي الحاصل عليه الطالب والنسبة المئوية والتقدير العام.

يجب على جميع الحاصلين على شهادة البكالوريوس من خارج المملكة توفير مستند يثبت المعادلة لشهادتهم

يجب أن يكون الشهادة معتمد من وزارة التعليم السعودية ويوفر السجل الأكاديمي.

إذا كان الشخص يمتلك خبرة في العمل بالمجال الصحي يجب أن يحضر شهادة برنت تأميني ومشهد من الشخص صاحب العمل.

التسجيل في وظائف الصحة 1444

يكون التقديم من خلال الرابط الرسمي الخاص ببوابة التوظيف لوزارة الصحة السعودية من خلال تسجيل الدخول وملء البيانات المطلوبة ورفع الأوراق والمستندات بشكل صحيح واتباع التعليمات ثم الضغط على تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها وانتظار الرد من خلال البريد الإلكتروني.