نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط جيلي كولراي 2023 كروس أوفر رياضية وعصرية بمقدم 2000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة جيلي كولراي 2023 Geely Coolray هي سيارة كروس أوفر ذات 5 مقاعد متوفرة في السعودية بين نطاق سعري يتراوح بين 64 ألف و80 ألف ريال. وهي متوفرة بخمسة ألوان و 4 طرز مختلفة ومحرك واحد وخيار واحد لنقل الحركة. ناقل الحركة ذو السبع سرعات هو ذاته الذي كان مستخدمًا في Geely Coolray 2022 الرائعة. وتنتمي كولراي 2023 ، إلى الجيل الأول الذي تم إطلاقه في عام 2018. وهي سيارة رياضية وعصرية ومجهزة بتقنيات متقدمة تعكس القيمة في كل ريال من ثمنها. تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود وإمكانية التقسيط بدفعة مقدمة في متناول يد الجميع.

مواصفات جيلي كولراي 2023 Geely Coolray

السيارة متاحة في أسواق السعودية والخليج في أربعة طرازات أعلاها (FULL OPTION GF+ BR). أما الفئة الثانية فهي (FULL OPTION GF+ SR) في حين الفئة الثالثة هي (MID COMFORT GC). وتأتي الفئة الرابعة تحت اسم (STANDARD GS) .وكلها مدعومة بمحرك 1.5 لتر 3 أسطوانات.

Geely Coolray 2023 من الخارج

تتميز مقدمة Geely Coolray 2023، بشبكة شبكية على شكل خلية نحل، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح نهارية، ومصابيح ضباب أمامية. كما تتزين الجوانب بعجلات مقاس 18 بوصة ومقابض أبواب بلون الهيكل ومرايا جانبية قابلة للتعديل والطي كهربائياً مع إشارات انعطاف. أيضا يتميز الجزء الخلفي من جيلي كولراي 2023 بجناح رياضي مزين بضوء عند ضغط الفرامل. كما تتوفر المصابيح الخلفية LED، مع إمكانية الوصول إلى صندوق الأمتعة من الباب الخلفي. ومصابيح الضباب الخلفية، ونظام العادم. الألوان الخارجية هي الأحمر والبرتقالي والفضي والأبيض والأزرق. أما عن الأبعاد الخارجية فيصل الطول 433 سم، مع 180 سم عرض، 160.9 سم ارتفاع. بينما ترتكز على قاعدة عجلات مقاس 260 سم وتزن 1340 كجم.

سعر جيلي كولراي 2023

كما سبقت الإشارة يبدأ سعر الفئة الأولى من كولراي 2023 ستاندرد عند 64 ألف ريال. أما الفئة الأعلى FULL OPTION GF+ BR فيصل سعرها إلى 80 ألف ريال. ويتراوح سعر الفئة الثانية ما بين 70 ألف ريال . ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 79 ألف ريال. السعر شامل الضريبة المضافة لدى وكيل جيلي في السعودية.

تقسيط كولراي 2023

يمكن تقسيط كولراي 2023 بأقل دفعة مقدمة للتقسيط في السعودية وهي 2000 ريال. يمكن بطبيعة الحال زيادة الدفعة المقدمة إلى 10% من الثمن أو حتى 50% . وكل ذلك ينعكس على سعر السيارة النهائي وعدد الأقساط الشهرية وغيرها من المزايا. مع التأكيد على أن السعر المشار إليه لا يشمل رسوم التأمين الإلزامي.