الحد المانع للضمان الاجتماعي 1444 رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

الحد المانع للضمان الاجتماعي 1444 بعد ان تم تفعيل النظام المطور للضمان الاجتماعي والتعرف على شروط الاستحقاق بالآليات الجديدة التي أقرتها الوزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية فان برنامج الضمان الاجتماعي الجديد اصبح يعتمد على الدخل الشهري للأسر او الافراد المتقدمين اليه دون النظر الى الحالات الاجتماعية أو العمر، وبذلك فان إجمالي دخل الأسرة يكون هو العامل الأساسي للحصول على الضمان الإجتماعي، واضاف الى ذلك عدد أفراد الأسرة الذي يتم من خلاله احتساب الدخل الشهري للضمان الاجتماعي وسوف نوضح ماهو للحد المانع للضمان الاجتماعي 1444 خلال الفقرات التالية بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

الحد المانع للضمان الاجتماعي

يتم معرفه استحقاق المتقدم للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي من عدمه بناء على عدد من العوامل المختلفة التي تتوقف على عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية لها لذلك قبل ان نتعرف على الحد المانع للمعاش ضمان الاجتماعي يجب أن نوضح الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث ان البرنامج يقدم الدعم لجميع الأسر والعائلات الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة لكي يقدم لهم المساعدات المالية لتحسين مستوى المعيشة من خلال الدعم المادي والتدريب والتأهيل الوظيفي بالتعاون مع صندوق التنمية الموارد البشرية، حيث يسعى البرنامج على القضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد ومساعدتهم على ظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ما هو الحد المانع للضمان الاجتماعي 1444

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت الحد المانع للمعاش بحيث انه اذا زاد الدخل الشهري للأسرة عن هذا الحد فإن المتقدم يعتبر غير مؤهل ولا يمكنه الحصول على الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي واذا لم يتجاوز الدخل الشهري له هذا الحد فان المتقدم يجوز له أن يأخذ الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي فان تجاوز الدخل المكتسب يكون حسابه 50% من الراتب الشهري أو النشاط التجاري مضاف اليه إجمالي الدخل الغير مكتسب من برنامج الدعم الحكومي للحد المانع كما يجب ان تتوفر به شروط الاستحقاق حتى يكون مؤهل للحصول على الدعم من برنامج الضمان المطور فان الوزارة أعلنت أن للأسرة يكون بمبلغ 1100 ريال سعودي بينما للمعيل أو التابع يكون 550 ريال سعودي.