نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل فى دعم حافز الجديد وشروط الحصول على 2000 ريال شهريا في المقال التالي

كيفية التسجيل فى دعم حافز الجديد وشروط الحصول على 2000 ريال شهريا وخطوات التسجيل فى منصة حافز والتي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإعطاء الشباب السعودي حافز شهري يقدر بحوالي 2000 ريال لمساعدة الشباب على تيسير امورهم وشراء مستلزماتهم طوال فترة البحث عن عمل وأيضا لا يكتفى برنامج حافز بالدعم المالي فقط بل يقوم حافز على توفير فرص عمل للشباب الخريج والمعطل عن العمل وليكن هناك شروط برنامج حافز يجب استيفائها فى البدء فى خطوات التسجيل فى منصة حافز للحصول على 2000 ريال شهريا وتوفير فرص العمل للشباب من خلال التقديم على حافز 1444. شروط التسجيل فى حافز للحصول على 2000 ريال شهريا أولا يشترط للتسجيل فى حافز ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

كذلك يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن عشرون عاماً.

ايضا يجب ان لا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت ولا يتجاوز مجموع دخلة عن الحد المانع فى برنامج حافز والمقدر بمبلغ ثلاثة الاف ريال شهريا.

ثم يجب ان لا يكون المتقدم يعمل فى القطاع الخاص او القطاع العام.

كذلك يجب تقديم ما يثبت قدرة الشخص على العمل وذلك بعد الحصول على دعم حافز الشهري.

ايضا يجب ان لا يكون المتقدم مقيد بأحد المدارس او الجامعات وقد انهي مراحل التعليم.

ثم يجب ان لا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج دعم حكومية او خاصة وغير مسجل فى أي برامج دعم.

كذلك فى حالة رغبة الموظف الحصول على دعم حافز يجب ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن خمسة اشهر على الأقل.

ايضا بالنسبة للخريج الذي يريد التقديم فى دعم حافز يجب ان يكون قد انهي الدراسة من مدة ستة اشهر على الأقل.

ثم يجب ان لا يكون المتقدم يعاني من إعاقة جسدية.

يتم تقديم الاورق والمستندات المطلوبة للتسجيل فى برنامج حافز الى وزارة الموارد الشرية والتنمية الاجتماعية. التسجيل فى دعم حافز الجديد 1444 أولا يجب الدخول على رباط موقع طاقات الالكتروني الرسمي.

ثم النقر على خيار جميع البرامج.

بعد ذلك الضغط علي اعانة البحث عن عمل.

ايضا يجب النقر على التقديم من هنا.

ثم يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تصلك رسالة تأكيد على رقم الجوال المسجل.

يجب كتابة رمز التأكيد فى الخانة المخصصة لذلك.

واخير الضغط على ارسال الطلب للانتهاء من خطوات التسجيل فى دعم حافز الجديد 1444. عمر شويل - جدة كيفية التسجيل فى دعم حافز الجديد وشروط الحصول على 2000 ريال شهريا - ثقفني

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