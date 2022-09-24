موافقة فورية 50,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب شهريًا

يمكن في الوقت الراهن التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي التابع إلى شركة إمكان عبر تطبيق الجوال ويمتاز بحصول العميل المتقدم السعودي على موافقة فورية عند طلب التمويل الميسر بالشركة ولكن بعد توفير جميع الضوابط والشروط اللازمة ومن ضمنها توفير الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب الذي يبلغ حوالي أربعة آلاف ريال سعودي كذلك مع توفير فحص السجل الائتماني للعملاء المتقدمين لطلب التمويل الشخصي المُصغر وغير ذلك من الضمانات الرسمية المطلوبة والمعلن عنها بالشركة لكي يحصل العميل المتقدم على تمويل شخصي فوري بأقساط ميسرة شهرية لمدة سنتين على الأكثر كذلك يمتاز التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان للتمويل بأنه بموافقة اللجنة الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

لكي يحصل العميل السعودي على تمويل شخصي سريع بأقساط ميسرة لمدة 24 شهر على الأكثر لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة السريعة على طلب التمويل لدى شركة إمكان ومن ضمن تلك الشروط توفير الدخل الشهري الثابت مع توفير فترة على رأس العمل لا تقل عن 6 أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص فقط لا غير وغير ذلك من الضمانات والضوابط اللازمة كما يلي:

يشترط تمويل شركة إمكان السعودي توفير فترة خدمة بالعمل لا تقل عن ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يجب توفير دخل أو مرتب شهري ثابت يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي كحد أدنى للتقديم الإلكتروني على قرض شركة إمكان.

لابد من توفير العمر المناسب أو المطلوب عند التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان الذي يتراوح من 25 عام حتى 60 عام فقط.

يجب فحص السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا التمويل الشخصي بالمملكة.

أهم مميزات التقديم على برنامج قرض شركة إمكان في السعودية