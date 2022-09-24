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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان في 3 دقائق اعرف خطوات وشروط فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي 2022 في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص حول طريقة فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي. حيث يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من المميزات والخدمات إلى العملاء. وقد أتاح خدمة فتح حساب من خلال النفاذ الوطني، للمقيمين والمواطنين.
وذلك حتى يتمكن العملاء من فتح الحسابات الخاصة بهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي من الفروع. يمكنك من خلال متابعتنا التعرف على شروط إعفاء بنك الراجحي من سداد الأقساط.
فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي
يتمكن العملاء من فتح حساب في مصرف الراجحي وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط اللازمة. ويتم فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.
- ثم القيام بالضغط على زر فتح حساب جديد.
- إدراج جميع البيانات داخل الخانات المخصصة لها وتتمثل هذه البيانات في رقم الإقامة الخاص بالعميل وجنسيته، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الدخل الشهري وغيرها من البيانات الأخرى.
- إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله على الهاتف المحمول، ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد والعنوان والحالة الاجتماعية.
- كتابة رقم الفرع الذي يتعامل معه العميل بشكل دائم، ومصدر الدخل الشهري الخاص به والهدف من فتح الحساب، ثم الضغط على زر التالي.
- إدراج البريد الإلكتروني وكذلك كلمة المرور، ثم الضغط على زر تنفيذ.
- يجب أن تتم المصادقة على الحساب عن طريق منصة الوصول الوطنية، ثم يتمكن العميل من الحصول على بطاقة صراف من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في كافة أرجاء السعودية.
شروط فتح حسَاب الراجحي الجديد
بعد التعرف على خطوات فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي يجب توافر مجموعة من الشروط أولا حتى يتمكن العميل من فتح حساب في مصرف الراجحي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- يجب ألا يقل عمر الأفراد عن ثمانية عشر عاما، وفي حال كان الحساب خاص بالقاصرين الذين هم تحت السن القانوني، فيجب ألا يكون عمرهم أقل من خمس عشر عاما.
- أن يكون لدى العميل هوية وطنية سارية، وأن يكون العنوان الوطني الخاص به ساري وتم إدراجه بشكل صحيح من ضمن البيانات.
- يجب أن يقوم المستخدم بالتسجيل في منصة أبشر حتى يتم إتمام تسجيل الحساب بنجاح.
- يشترط أن يكون رقم الهاتف المستخدم في التسجيل صادر من قبل أحد خدمات الهاتف داخل المملكة العربية السعودية.
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