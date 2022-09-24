كيفية الحصول على الجنسية السعودية المتطلبات والشروط التي يجب أن تعرفها

هل تبحث عن طريقة للحصول على الجنسية السعودية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فستحتاج إلى تلبية متطلبات وشروط معينة ، سنحدد كل ما تحتاج لمعرفته حول التقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية ومتطلبات الأهلية وعملية التقديم والمستندات التي ستحتاج إلى تقديمها وسوف نشرح أيضًا ما يمكن توقعه إذا كان طلبك ناجحًا لذا إذا كنت مهتمًا بأن تصبح مواطنًا سعوديًا

شروط منح الحكومة السعودية الجنسية للمستثمرين

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الجنسية السعودية ، يجب على المتقدمين:

ألا يقل عمره عن 21 عامًا

حاصل على جواز سفر ساري المفعول

أن يكون لديك دليل على الاستقرار المالي

أكمل الخدمة العسكرية (للمتقدمين الذكور)

شروط الجنسية السعودية تشمل:

يجب على المتقدمين الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية

يجب أن يكون لدى المتقدمين معرفة قوية باللغة والثقافة العربية

يجب أن يكون المتقدمون حسن الخلق

يجب أن يكون لدى المتقدمين نية حقيقية للعيش في المملكة العربية السعودية

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الجنسية السعودية ، يجب على المتقدمين:

أن يكون قد تجاوز سن 21

ليس لديه سجل جنائي

أن يكون لديك جواز سفر ساري المفعول

ألا تكون متزوجة من غير سعودي

عملية التقديم على الجنسية السعودية هي كما يلي:

يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

استمارة طلب مكتملة

نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية

شهادة ميلاد

يجب دفع الرسوم التالية: حيث تكون رسوم التقديم 1،000 ريال سعودي (266 دولار أمريكي)

يجب إرسال استمارة الطلب المكتملة إلى وزارة الداخلية مع المستندات والرسوم المطلوبة.

عملية التقدم للحصول على الجنسية السعودية

سوف تكون هناك مقابلة ستغطي المواضيع التالية حيث سيُطلب من مقدم الطلب تقديم المستندات، وبعد استلام الطلب ومراجعته، سيتم الاتصال بمقدم الطلب لإجراء مقابلة معه ويتم إجراء المقابلة من أجل تقييم مدى ملاءمة المتقدم للحصول على الجنسية السعودية في المقابلة، سيتم سؤال المتقدمين عن دوافعهم للحصول على الجنسية السعودية، بالإضافة إلى مهاراتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم سيُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم المستندات الداعمة، مثل السيرة الذاتية أو السيرة الذاتية وصور جواز السفر وإثبات الإقامة في المملكة العربية السعودية بعد استلام الطلب ومراجعته ، سيتم الاتصال بمقدم الطلب لإجراء مقابلة معه في حالة نجاح الطلب ، سيُطلب من مقدم الطلب اتخاذ الخطوات التالية.