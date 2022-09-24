نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أمنلي” تأمين السيارات بخصم هائل ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستحوذ عمليات البحث عن عروض اليوم الوطني تأمين السيارات على نسب عالية من قبل أصحاب المركبات الراغبين في الحصول على بوليصة تأمين للسيارة بأقل قيمة وذلك ما وفرته أغلبية الشركات الكبرى العاملة بمجال تأمين السيارات مع الاحتفال بمناسبة العيد الوطني السعودي رقم 92 دشنت الشركات خصمًا كبيراً على بوليصات التأمين ضد الغير والتأمين الشامل، وللمزيد من التفاصيل حول عروض تأمين السيارات لليوم الوطني نطلعكم عنها بالسطور التالية.

عروض تأمين السيارات لليوم الوطني 92

اليوم الوطني السعودي هو بمثابة احتفالات وفعاليات تبدأ مع مطلع شهر سبتمبر وحتي نهاية الشهر، وفي إطار تلك المناسبة التي تعتبر كعيد يقام في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، تحتفل الشركات والمعارض والمتاجر على طريقتها الخاصة عن طريق طرحها للعديد من الخصومات على السلع الخاصة بها وذلك لجذب أكبر قدر من العملاء اليها، ومن ضمن تلك التخفيضات عروض اليوم الوطني لتأمين السيارات، وهي أحد العروض المهمة التي يسعي اصحاب المركبات بالاستفادة من الخصومات المتاحة على بوليصات التأمين، واليكم خصومات الشركات الكبرى لـ عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني 92.

عروض اليوم الوطني لتأمين السيارات 92

وكما اسلفنا سابقا قامت العديد من الشركات المختصة في تامين السيارات بتوفيرها خصم كبير على بوليصات التأمين ومن بينهم تكافل الراجحي التي طرحت خصم بقيمة 9 % على تأمين السيارات بكافة الموديلات.

بينما وفرت الشركة الأهلية خصم بقيمة 9 % على السيارات ويمكن للعملاء زيارة احد الفروع والاطلاع أكثر عن العروض المتوفر للتأمين.

كما قامت الشركة التعاونية على تخفيضها ضمن عروض اليوم الوطني بقيمة 15 %.

اما عن شركة اسيج توفر دوما كل عام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني خصم على بوليصات التأمين بقيمة تصل نحو 15 %.

وقد قامت شركة تكافل الراجحي بتقديمها عرض لتأمين السيارات بخصم بلغ 10% للتأمين ضد الغير وخصم 10 على التأمين الشامل و10 وافي سمارت.

ودخلت ضمن الشركات المنافسة على تأمين ابسيارات شركة ملاذ التي توفر لعملائها نسبة خصم 10% على التأمين الشامل وبقيمة 5% خصم على ضد الغير ويستمر العرض حتي يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري فقط.

عروض التأمين للسيارات من كبار الشركات العاملة بمجال التأمين

ويمكن لكل أصحاب المركبات بالاستفسار أكثر عن عروض اليوم الوطني 92 للسيارات من خلال تحديد أحدي الشركات الراغب بالتعامل معها والسابق ذكرها اعلاه، ثم التوجه إلى اقرب فرع للشركة وبدأ الاستغلام عن عرزض تأمين السيارات من لديها سواء على التامين الشامل أو ضد الغير.