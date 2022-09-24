نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي لموعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر أكتوبر من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد صرف رواتب المستحقين من أجل شهر أكتوبر وهذا بهدف مساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة من خلال بنك التنمية الإجتماعية السعودي والذي يعمل على توفير الكثير من الخدمات والتي تساعد المواطنين السعوديين على تخطي الظروف الصعبة تلك الأيام والتي تعتبر دعم لهم أيضاً ومن ضمن هذا الدعم هو قرض الضمان الاجتماعي والذي له شروط خاصة به من أجل الحصول عليه وبما إنه هناك الكثير من المستحقين الذين يسألوا بشكل مستمر عن موعد صرف رواتبهم لشهر أكتوبر سيتم التوضيح لكم بكافة المعلومات التي تخص هذا الأمر.

طريقة احتساب رواتب المستحقين من الضمان الاجتماعي :-

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير برنامج يساعد المواطنين وهذا البرنامج هو الضمان الاجتماعي والذي يمكن المواطنين من خلاله بالاستعلام عن رواتبهم المستحقة، ومن أجل القيام بهذا فيجب اتباع تلك الخطوات التالية :-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع الضمان الاجتماعي. النقر على أيقونة (مستفيدي الضمان الاجتماعي). ومن ثم تظهر كلمة (الحاسبة التقديرية) يقوم المتقدم بالنقر عليها. كتابة البيانات المطلوبة والتي تقتصر على راتب المتقدم الشهري الأخير وكذلك عدد أفراد أسرته وبعض البيانات الأخرى المتعلقة به. النقر على أيقونة (احسب). وأخيراً يكون ظهر أمامه الراتب الذي سيتم صرفه ويحصل عليه نقدياً.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي :-

ومن أجل الحصول على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعي السعودي والذي يقوم الكثير من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بالتساؤل عن موعد صرفه فهناك عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول عليه بشكل ناجح، وتلك الشروط هي التالية :-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وألا يتخطى عمر 60 عام. يجب أن يكون المتقدم من ضمن مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي القديم أو الجديد وألا تتجاوز مدة تقسيط القرض عن 5 سنوات.

المستندات المطلوبة من أجل الحصول على القرض :-

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد عدد من الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على القرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، وتلك المستندات المطلوبة هي الآتية :-