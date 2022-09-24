موعد نزول الدعم السكني صفر 1444 وشروط استحقاقه وخطوات الاستعلام

موعد نزول الدعم السكني صفر 1444، هو أحد برامج المساعدات الكثيرة التي تقدمها المملكة لمواطنيها خاصة الفئات متوسطة الدخل والأكثر احتياجاً كما يمكن للأرامل والمطلقات الحصول عليه وتحاول المملكة تحقيق الرؤية المستقبلية لها وهي رؤية المملكة 2030 بتوفير الحياة المناسبة من جميع الجهات لكافة المواطنين لذلك تقدم الحكومة الكثير من برامج الدعم المختلفة لتحقيق تلك الرؤية والارتقاء بحياة مواطنيها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد نزول الدعم وأهم شروطه وخطوات الاستعلام عنه.

موعد نزول الدعم السكني صفر 1444

ينتظر المستفيدين قرار نزول الدعم ومن المقرر أن يتم صرفه هذا الشهر غداً الأحد الموافق التاسع والعشرون من صفر 1444 الموافق الخامس والعشرون من سبتمبر 2022 حيث تم تحديد تاريخ معين للصرف وهو الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي ويأتي هذا اليوم يوم السبت وهو عطلة رسمية بالبنوك في المملكة لذلك تم تأخير الصرف لمدة يوم واحد وعند بدء الإيداع تعلن وزارة الإسكان في المملكة للمستفيدين عن نزول الدعم في حساباتهم وفي حال تأخر صرف الدعم أو مواجهة المستفيد لأي عائق يمكنه التواصل من خلال الرقم الموحد لوزارة الإسكان 199090.

ما هي الشروط المطلوبة حتى يتم حصولي على الدعم

أن يكون المتقدمين ممن يحملون الجنسية السعودية ومقيمين داخل المملكة.

يستثني من شرط الإقامة داخل المملكة المقيمين بالخارج لخدمة البلاد أو المقيمين بالخارج بغرض العلاج أو الدراسة مع تقديم المستندات التي تفيد بذلك.

يجب أن لا يقل العمر للمتقدم عن خمسة وعشرون عاماً.

يحق للمرأة التي تعول الأسرة التقديم على دعم سكني.

لا يحق التقديم للشخص الذي سبق له الحصول على أحد البرامج والحلول السكنية المقدمة.

لا يمتلك المتقدم سكن مناسب له ولأسرته.

بالنسبة للمطلقة يجب أن يكون لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية وقد مضي على طلاقها سنتين على الأقل.

خطوات الاستعلام

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن موعد نزول الدعم بكل سهولة وذلك من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسكني بعد ذلك يقوم المستفيد بتسجيل الدخول وإدخال رمز التحقق ومن الخدمات الإلكترونية يضغط على زر الاستعلام ثم يقوم بإدخال رقم الهوية والبيانات المطلوبة ثم يقوم بالضغط على زر استعلام.