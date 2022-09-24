رابط تقديم الجوازات رجال 1444 موعد التقديم وشروط القبول في وظائف الجوازات للرجال عبر أبشر السعودية

يبحث الكثير من مواطن المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على وظائف الجوازات للرجال المقدمة لعام 1444هـ – 2022م، حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالكشف عن فتح باب التسجيل على الوظائف المعلنة من الوزارة والمخصصة لجنس الرجال، حيث حددت الإدارة المواعيد الخاصة بالتقديم وأبرز الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل متقدم حتى يتم قبول الطلب المقدم منه للحصول على الوظائف.

موعد التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ – 2022م في السعودية

حددت الإدارة العامة المركزية في وزارة الداخلية السعودية المواعيد الخاصة بالتقديم على الوظائف المعلنة، حيث أكدت أن التقديم يبدأ من يوم السبت الجاري الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر 2022م أي الثامن والعشرين من شهر صفر 1444هـ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر 2022م أي الثالث من ربيع الأول 1444هـ، والتقديم يتم من خلال منصة “أبشر للتوظيف” الإلكترونية المنصة الأشهر في المملكة العربية السعودية.

شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية للرجال

وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الهامة التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على الوظيفة ومن بين هذه الشروط ما يلي:-