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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات رجال 1444 موعد التقديم وشروط القبول في وظائف الجوازات للرجال عبر أبشر السعودية في المقال التالي
يبحث الكثير من مواطن المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على وظائف الجوازات للرجال المقدمة لعام 1444هـ – 2022م، حيث قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالكشف عن فتح باب التسجيل على الوظائف المعلنة من الوزارة والمخصصة لجنس الرجال، حيث حددت الإدارة المواعيد الخاصة بالتقديم وأبرز الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل متقدم حتى يتم قبول الطلب المقدم منه للحصول على الوظائف.
موعد التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ – 2022م في السعودية
حددت الإدارة العامة المركزية في وزارة الداخلية السعودية المواعيد الخاصة بالتقديم على الوظائف المعلنة، حيث أكدت أن التقديم يبدأ من يوم السبت الجاري الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر 2022م أي الثامن والعشرين من شهر صفر 1444هـ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر 2022م أي الثالث من ربيع الأول 1444هـ، والتقديم يتم من خلال منصة “أبشر للتوظيف” الإلكترونية المنصة الأشهر في المملكة العربية السعودية.
شروط القبول في وظائف الجوازات السعودية للرجال
وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الهامة التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على الوظيفة ومن بين هذه الشروط ما يلي:-
- يشترط أن يكون أي مواطن يرغب في التقديم على الوظيفة سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.
- إلا من نشأ خارج المملكة العربية السعودية منذ طفولته بسبب خدمة والده خارج السعودية.
- ويجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أو أي شهادة تعادلها.
- الشهادة التي تعادل شهادة الثانوية العامة يجب أن تكون مختومة من وزارة التعليم السعودية.
- وجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على الوظيفة يتمتع بسيرة وسلوك طيب وسمعة جيدة بين أقاربه وأصدقاه وعمله.
- كما يجب ألا يكون عليه أي أحكام قضائية تخص الإخلال بالشرف والشريعة الإسلامية.
- من الضروري أن يتكون هذه أول مرة يتم تعيينه في أحد الوظائف العسكرية السعودية.
- ويجب ألا يكون موظف في أي قطاع حكومي في السعودية ويجب أن يكون متزوج فقط من مواطنة سعودية.
- البطاقة الشخصية الخاصة به يجب أن تكون فعّالة وسارية المفعول ويشترط اجتيازه في كل الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية.
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