سلم رواتب الجوازات 1444 وموعد التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ

سلم رواتب الجوازات 1444 كان البحث كبير جدًا في الساعات القليلة الماضية بخصوص معرفة سلم رواتب الجوازات 1444هـ المقدمة من الإدارة العامة للقبول التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الإدارة قبل ساعات عن توافر بعض الوظائف الشاغرة الخاصة بالقطاع العسكري ومتوفرة للرجال السعوديين فقط وفقًا لشروط ومعايير محددة وضعتها الإدارة حتى يكون المتقدم مستحق بشكل فعلي للوظيفة المقدم عليها كما حددت الطريقة التي يمكنه من خلالها تقديم طلب الحصول على الوظيفة.

سلم رواتب الجوازات 1444هـ للرجال في المملكة العربية السعودية

جاءت الرواتب المقدمة وفقًا للسلم الخاص بوظائف الجوازات المقدمة للرجال لعام 1444هـ الجاري كالآتي:-

الراتب الخاص بجندي الجوازات يبدأ من 3 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 4 آلاف ريال سعودي.

أما الراتب الخاص بالبدل الميداني يبدأ من 450 ريال سعودي.

وراتب البدل اليومي يبدأ من ألف ريال سعودي.

راتب بدل المواصلات يبلغ حوالي 500 ريال سعودي.

بينما راتب البدل الخاص بالمخاطرة تبلغ قيمته حوالي 600 ريال سعودي.

وأخيرًا راتب بدل الإرهاب نسبته تصل إلى 25% من الراتب الأساسي.

ما هي مهام المديرية العامة للجوازات السعودية؟

بالنسبة إلى أهمية المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية والمهام التي تقوم بها فهي تتمثل في الآتي:-

تعمل المديرية العامة للجوازات السعودية على إصدار جواز السفر السعودي.

كما تعمل على تدقيق التأشيرات التي تخص خروج وعودة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

وتعمل أيضًا المديرية على ترتيب الخدمات الخاصة بإقامة الوافدين في المملكة العربية السعودية.

توفر تنظيم جيد خاص باستقبال الحجاج إلى بيت الله الحرام وتدقيق السفر خارج المملكة العربية السعودية.

تدقق المديرية العامة للجوازات في كل الوثائق الخاصة بجرائم التزوير والاحتيال.

تصدر الرخص الخاصة بإقامة الوافدين الأجانب العاملين في المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم على وظائف الجوازات للرجال 1444هـ

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي السعودية بأن التقديم على وظائف الجوازات للرجال على الوظائف يبدأ من يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر أي الثامن والعشرين من صفر 1444هـ ويستمر لمدة خمسة أيام فقط حيث أنه من المقرر أن ينتهي وقت التقديم في نهاية يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر 2022م أي الثالث من شهر ربيع الأول.