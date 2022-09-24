نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة هافال 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية في المقال التالي
تمويل سيارة هافال 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية، يقدم مصرف الراجحي عددًا من خطط التمويل الجديدة المتناسبة مع احتياجات الشخص، ومنها عروض تمويل السيارات من شركة هافال، يسري العرض حتى 30 أكتوبر أو حتى النفاذ، ومعدل الخصم يكون فيه القيمة الحالية لكل الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة عليك، والتي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويًا للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.
عرض تمويل سيارة هافال الراجحي
يقدم الراجحي سلسلة من التمويلات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمزايا الآتية:
- دفعة أولى 0%.
- رسوم إدارية 0%.
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 5.39%.
- مدة التمويل حتى 60 شهرًا.
- الدفعة الأخيرة تصل حتى 50% على فتره سداد 36 شهر لعدد من السيارات المختارة.
شروط تمويل سيارة الراجحي الجديد
ينص العقد على أن مبلغ التمويل الذي يحصل عليه العملاء إضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق تلك الأقساط، وتشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل كمعدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية. ويتم إقرار الأقساط في العقد، والمستأجر ملزم بالسداد بمواعيد الاستحقاق المحددة، لابد أن يتضمن العقد جدول لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.
أما مبلغ الدفعة التملك فيصل إلى %50 من قيمة السيارة وهو اختياريًا، واختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل من مبلغ الدفعات الشهرية، ولكن يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفر بنهاية التأجير.
تأجير سيارة هافال بدون تحويل الراتب
- دفع دفعة أولى تبدأ من 15%.
- رسوم إدارية 0% .
- الدفعة الأخيرة تصل حتى 50% على فتره سداد 36 شهر على سيارات مختارة فقط.
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 10.12%.
- مدة التمويل 60 شهر.
مثال توضيحي لتمويل سيارة هافال
- تمويل سيارة 100 ألف ريال مدة التأجير 5 سنوات ومعدل النسبة السنوية 5.39%، والقسط الشهري 1,388، ودفعة التملك 35,000.
- تأجير بتحويل راتب لسيارة، 100,000 ريال، ومدة التأجير على 5 سنوات، ومعدل النسبة السنوية 5.39%، والقسط الشهري 1,388، ودفعة التملك 35,000.
- تأجير سيارة بدون تحويل راتب، 100 ألف ريال الدفعة الأولى 15,000، و مدة التأجير 5 سنوات، ومعدل النسبة السنوي 7.85% ، و القسط الشهري 1,363، ودفعة التملك 25,000.
- معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل، وتاريخ الاستحقاق، وأيضًا خاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل سيارة هافال 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.