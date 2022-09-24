تمويل سيارة هافال 0% دفعة أولى و0% رسوم إدارية، يقدم مصرف الراجحي عددًا من خطط التمويل الجديدة المتناسبة مع احتياجات الشخص، ومنها عروض تمويل السيارات من شركة هافال، يسري العرض حتى 30 أكتوبر أو حتى النفاذ، ومعدل الخصم يكون فيه القيمة الحالية لكل الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة عليك، والتي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويًا للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.

عرض تمويل سيارة هافال الراجحي

يقدم الراجحي سلسلة من التمويلات الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمزايا الآتية:

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 5.39%.

مدة التمويل حتى 60 شهرًا.

الدفعة الأخيرة تصل حتى 50% على فتره سداد 36 شهر لعدد من السيارات المختارة.

شروط تمويل سيارة الراجحي الجديد

ينص العقد على أن مبلغ التمويل الذي يحصل عليه العملاء إضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق تلك الأقساط، وتشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل كمعدل كلفة الأجل المحددة والرسوم الإدارية. ويتم إقرار الأقساط في العقد، والمستأجر ملزم بالسداد بمواعيد الاستحقاق المحددة، لابد أن يتضمن العقد جدول لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأي مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد.

أما مبلغ الدفعة التملك فيصل إلى %50 من قيمة السيارة وهو اختياريًا، واختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل من مبلغ الدفعات الشهرية، ولكن يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفر بنهاية التأجير.

تأجير سيارة هافال بدون تحويل الراتب

دفع دفعة أولى تبدأ من 15%.

رسوم إدارية 0% .

الدفعة الأخيرة تصل حتى 50% على فتره سداد 36 شهر على سيارات مختارة فقط.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 10.12%.

مدة التمويل 60 شهر.

مثال توضيحي لتمويل سيارة هافال