عرض تمويل شخصي بدون كفيل ولا رسوم إدارية و0% نصف مدة هامش الربح

عرض التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار مشاركة مع الوطن في اليوم الوطني السعودي ال92 ولا جديد من البنك أنه يقدم العروض من حين لآخر سواء على التمويل الشخصي أو العقاري أو السيارات، فضلاً عن المنتجات التمويلية لديه وهي تشمل مجموعة كبيرة من المميزات تضم بها المتقاعدين أيضاً وتسهيلات كثيرة في السداد، تصل مدة الدفعات إلى 5 سنوات بحيث تتناسب الأقساط الشهرية مع الدخل الشهري للعميل من أجل تفادي التعثر في السداد مما يؤثر على السجل الائتماني وهذا مهم في طلب القروض فيما بعد.

عرض التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

وفر البنك السعودي للاستثمار عرض تمويل شخصي يضم العديد من المزايا الحصرية، بأن يكون متاح للعميل المستوفي للشروط المحددة طلب قرض بدون رسوم طوال مدة السداد، وميزة إضافية جديدة أنك تدفع نصف هامش الربح لمدة 30 شهر الأولى أما المدة المتبقية للخمسة سنوات (30 شهر) التالية والتي تساوي صفر يتحملها البنك، كما يعطي البنك بطاقة ائتمانية مجانية وخصم على هامش الربح للبطاقة لمدة عام ميلادي كامل يحسب منذ صرف التمويل.

شروط طلب قرض بدون كفيل ولا رسوم

لا يحق للعميل استبدال العرض أو قيمته بأي عرض آخر أو بمبلغ آخر.

عرض التمويل ساري من 4 سبتمبر الحالي وحتى 4 شهر نوفمبر المقبل 2022م.

إذا تعثر العميل في سداد الحد الأدنى للبطاقة الائتمانية وهي (5%) خلال السنة الأولى سيتم إلغاء العرض ويحتسب كما كان.

يخضع عروض القروض لدى البنك لأحكام وسياسات التمويل الشخصي المتبعة في المملكة وفق سياسات البنك المركزي.

يحق للبنك منع العميل من الحصول على العرض في حالة مخالفته للشروط.

كما يحق للبنك أيضاً تعديل أو إيقاف العرض في أي وقت دون إشعار مسبق وذلك للعملاء الذين لم يحصلوا بالفعل على العرض.

يجب الإطلاع على بقية الشروط والأحكام بالموقع الخاص بالبنك.

الشروط العامة

المنتج للسعوديين فقط. لا يقل عمر العميل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للرجال والنساء. يجب أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. الحد الأدنى للعمل شهر للحكومي وثلاثة أشهر للخاص.

تقديم طلب تمويل فوري بدون كفيل ولا رسوم

طلب العرض من خلال رابط البنك السعودي للاستثمار وتعبئة النموذج ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة الهوية – تعريف بتفاصيل الراتب – خطاب تحويل الراتب – كشف حساب – العنوان الوطني) ربما توجد المزيد من الأوراق المطلوبة، لذلك في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر رقم 8001000102.