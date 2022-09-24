نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة البحرين برقم الجواز ورقم التأشيرة عبر services.bahrain.bh في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة البحرين وهي إحدى العناوين التي تزايد البحث عنها سواء من المواطنين أو المقيمين في مملكة البحرين باعتبارها إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها البوابة الإلكترونية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر السفارة الأمر الذي يوفر الوقت والجهد وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

الاستعلام عن تأشيرة البحرين

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الخارجية البحرينية إمكانية الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بها بأكثر من طريقة، باعتبارها إحدى الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

يمكن بسهولة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع البوابة الوطنية الإلكترونية التابعة لمملكة البحرين

الذهاب على أيقونة “بيانات الطلب”.

الضغط على خيار ليس لها ضامن، ومن ثم الضغط على رقم الطلب.

كتابة رقم الطلب في الخانة الخاصة به.

تدوين رقم جواز السفر بدقة في الحقل المخصص له.

إدخال بعض البيانات الشخصية بدقة شديدة والتي تتمثل في كتابة تاريخ الميلاد والجنسية.

لمواصلة الاستعلام بنجاح ينبغي الذهاب على أيقونة “بحث”، لتظهر على الفور حالة التأشيرة بالتفصيل.

الاستعلام عن التأشيرة برقم التأشيرة

يمكنكم الوصول إلى كافة المعلومات المطلوبة عن تأشيرة البحرين عن طريق رقم التأشيرة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للبحرين.

الضغط على أيقونة “بيانات الطلب”.

الذهاب على أيقونة “ليس لها ضامن”.

يتم الضغط على أيقونة “رقم التأشيرة”.

إدخال رقم الطلب في الحقل الخاص به.

لإستكمال الاستعلام ينبغي كتابة رقم الجواز.

تحديد كل من تاريخ الميلاد والجنسية، مع ضرورة كتابة سنة الميلاد.

أخيرًا يتم الضغط على أيقونة “بحث” لتظهر على الفور كافة البيانات المطلوبة.

وبهذا يكون قد تم التعرف على الاستعلام عن تأشيرة البحري باعتبارها من أهم الخدمات الإلكترونية على الإطلاق، مع توضيح طريقة الاستعلام سواء برقم الجواز أو برقم التأشيرة حتى يتسنى للمستخدم اختيار الطريقة الأنسب له.