نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضوية التميز بنك الراجحي مميزات العضوية شروطها رسوم السحب الخارجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عضوية التميز بنك الراجحي ومميزات العضوية ورسوم السحب النقدي خارج المملكة. كما هو معروف أن بنك الراجحي لديه عدد ضخم من العملاء داخل المملكة. وأيضاً إنه يعتبر من أقدم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية؛ ويرجع السبب وراء أهمية البنك هو تقديمه الدائم لمختلف الخدمات لعملائه، وتختلف الخدمات التي يقدمها ما بين قروض وتمويل وبطاقات وغيرها، كما إنه يقدم عضوية التميز لعملائه، وهو ما سوف نقوم اليوم في هذا المقال بالتحدث عنه، بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة للسحب النقدي خارج المملكة. كما يمكنك التعرف أيضا على كيفية فتح محفظة في الراجحي 1442 وطريقة تفعيلها وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها

عضوية التميز بنك الراجحي

يمتلك مصرف الراجحي العديد من الفروع التي توجد داخل حدود المملكة وتمتد لخارجها. ومن المعهود عن مصرف الراجحي تفكيره الدائم في خدمة عملائه. كما إنه يعمل دائما على تطوير وتجديد هذه الخدمات، لكي يستطيع تلبية احتياجات ورغبات جميع عملائه. من بين الخدمات التي يقدمها هناك عضوية التميز. وهذه الخدمة قد قام مصرف الراجحي بتقديمها مؤخراً؛ حتي يميز العملاء الذين يذهبون إليه بصورة دائمة؛ والسبب وراء هذا هو أن يسعي دائما على الحفاظ على هؤلاء العملاء واستمرار تعاملهم مع البنك، فلقد قام المصرف بتعيين موظفين مخصصة للتعامل مع هؤلاء العملاء ويتمتعون بكفائة كبيرة، ليقدموا لهم كل السبل الممكنة للراحة، ويعملوا دائما على تلبية جميع احتياجاتهم.

مميزات عضوية التميز

يتميز مصرف الراجحي بتقديمه للعديد من الخدمات البنكية التي توفر مختلف المزايا للمستفيدين. كما يقدم مصرف الراجحي لعملائه الذين يحصلون على التميز مجموعة من المميزات. ويمكننا ذكر أهم هذه المميزات كما يلي :

هناك صالة مخصصة لاستقبال أعضاء التميز في كل فرع لبنك الراجحي.

كما يقوم مدير العلاقات الخاصة بتوفير لهم احتياجاتهم

يتم إعفاء عميل التميز من رسوم بطاقة الراجحي

يوفر لهم البنك خدمة توصيل مجانية داخل المملكة وخارجها

وأيضا هناك ميزة التحويل إلى الحسابات الأخري عبر الإنترنت أو ماكينة الصراف الآلي.

لديهم تصميم خاص بهم

رسوم السحب النقدي خارج المملكة

وفيما يخص رسوم السحب النقدي عبر الراجحي خارج حدود المملكة عبر بطاقة الصراف الآلي تبلغ قيمتها كما يلي:

35 ريال هي رسوم السحب النقدي خارج المملكة

10 ريال رسوم السحب داخل دول مجلس التعاون الخليجي

25 ريال هي رسوم البطاقة الائتمانية.

شروط عضوية التميز لعملاء الراجحي

كما أن عضوية التميز يمكن أن يتم منحها للعملاء الحاليين وكذلك للعملاء الجدد ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها ويمكننا عرضها كما يلي:

بالنسبة للعملاء القدامى فيجب ألا تقل فترة الحساب عن ستة أشهر وكذلك لا تقل قيمة الحساب للأفراد عن 100 ألف ريال سعودي

كما يجب ألا يقل رصيد المؤسسات عن 5 ملايين ريال سعودي

كما يجب ألا يقل الراتب الشهري بالنسبة للنساء عن 20 ألف ريال وكذلك الرجال عن 25 الف ريال سعودي.

أما بالنسبة للعملاء الجدد لا يقل قيمة الحساب للرجال عن 250 الف ريال وللنساء عن 200 ألف ريال سعودي.

كما يجب ألا يقل رصيد المؤسسات عن 10 ملايين ريال سعودي.

طريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي عبر الإنترنت

وحرصاً من بنك الراجحي على تسهيل على المستفيد الحصول على الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها فهو يُمكن المستفيد من التقديم على هذه الخدمات بصورة إلكترونية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لفتح حساب جار داخل البنك بصورة إلكترونية كما يلي: