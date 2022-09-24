نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر.. شروط استحقاقه في المقال التالي
موعد صرف الدعم السكنى، يتسائل الكثير من مستفيدي دعم سكنى عن موعد صرف الدعم لشهر سبتمبر الجاري 2022، حيث كانت قد حددت وزارة الإسكان موعد صرف الدعم السكنى من قبل على أن يكون يوم 24 من كل شهر إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية للمؤسسات والبنوك أو أجازة رسمية بالبلاد، وللتعرف على الموعد المحدد لصرف الدعم هذا الشهر الجاري تابعوا معنا هذا المقال.
موعد صرف الدعم السكنى
يعد دعم سكنى من أحد البرامج الهامة التي قدمتها الحكومة السعودية لتسهيل إمكانية امتلاك مسكن مناسب سواء للمقبلين على الزواج أو الأرامل والمطلقات الذين لم يتمكنوا من الحصول على مسكن ملائم أو من يرغب فى ترميم منزله المتهالك وغيرها من باقات الدعم الذي يقدمها البرنامج والتي قد يصل مبلغها إلى 100 ألف ريال من خلال تعاون صندوق التنمية العقارية مع الجهات التمويلية المختلفة.
موعد صرف الدعم السكنى
قد حددت وزارة الإسكان موعد صرف دعم سكنى لشهر سبتمبر الجاري على أن يكون يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، 29 صفر 1444، وبذلك يكون متبقي يوماً واحداً على نزول الدعم لجميع المستحقين وإمكانية التمويل للحصول على مسكن جديد مناسب.
الشروط اللازمة لاستحقاق دعم سكنى
- أن يكون جميع أفراد الأسرة من أصل سعودي، ويشمل الدعم الأبناء الذكور الذين لم يتجاوز عمرهم 25 عام وأيضاً الإناث غير المتزوجات.
- يشترط أم يكون المتقدم مقيم بشكل دائم فى المملكة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، ويستثنى من ذلك الأرملة أو المطلقة التي تعول أبناء وقد مضي على طلاقها سنتين.
- عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب طوال الخمس سنوات السابقة قبل التقدم بطلب الدعم، ويتم تحديد السكن المناسب بناءا على المساحة ونوعية المبنى وجودة البناء.
- ألا تكون الأسرة قد استفادت من قبل من أي برنامج دعم سكنى سواء تابع للحكومة أو خاص.
- استمرارية شروط الاستحقاق بداية من تاريخ تقديم الطلب وحتى قبوله وصرف الدعم السكنى.
التسجيل في دعم سكني
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بدعم سكني، ثم تسجيل الدخول.
- ثم يتم اختيار خانة حساب جديد ويتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- سيتم إرسال كلمة المرور على رقم الهاتف المدخل فى البيانات السابقة.
- عليك إدخال بيانات السكن الحالي ثم اتباع باقي خطوات التسجيل، وانتظار قبول طلبك.
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