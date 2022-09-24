نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنتهي عروض اليوم الوطني 92 لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 يوم أمس الجمعة الموافق 23 سبتمبر، وبدأت العروض والفعاليات الخاصة به، يتساءل المواطنين السعوديين عن متى تنتهي عروض اليوم الوطني 92، علماً بأن اليوم الوطني يعد أحد أبرز أيام المملكة العربية السعودية نظراً لما يحمله من قيمة طيبة في نفوسهم وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بهذا اليوم في السطور التالية.

متى تنتهي عروض اليوم الوطني 92

تنتهي عروض اليوم الوطني الـ 92 في يوم 2022/9/24م الموافق هجرياً 1444/2/28 إلا أنه توجد بعض العروض والفعاليات التي تظل سارية حتى نهاية شهر سبتمبر، والجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الوطني ال 92 قد بدأت بالفعل في الأول من شهر سبتمبر الجاري والتي تحمل شعار ” هي لنا دار” ويرجع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني إلى تحويل وتوحيد مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

إجازة اليوم الوطني السعودي

وفق تصريحات الموارد البشرية بدأت إجازة الطلاب اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء 21 من سبتمبر 2022 م، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 من سبتمبر لعام 2022، كما أعلنت الحكومة السعودية عن منح إجازة لجميع الوزارات والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات من أجل الاحتفال بهذا اليوم حتى يتثنى لجميع أبناء المملكة الاحتفال بجانب الاستفادة والاستمتاع بالفعاليات والعروض المختلفة.

عروض اليوم الوطني الـ 92

يحتفل السعوديون باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة من خلال إطلاق العروض والخصومات الكبيرة وإقامة الفعاليات المختلفة بهدف جذب العملاء إلى منتجاتهم بجانب نيل ثقتهم وإرضائهم فيما يقدمونه من عروض وجاءت العروض على الخدمات والمنتجات التالية:

عروض مقدمة من شركات السيارات.

عروض على المفروشات.

عروض الكافيهات والمطاعم.

عروض الفنادق.

عروض مقدمة من شركات الأجهزة الكهربائية.

عروض على غرف النوم.

عروض على الأثاث المنزلي.

شعار اليوم الوطني

يحمل اليوم الوطني شعاراً خاصًا به والذي يحمل جملة ” هي لنا دار وأحنا لها عمار” ، مع العلم أن الهيئة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني السعودي قد أعلنت عن شعار اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها ويشير هذا الشعار إلى وحدة المملكة وتماسك شعبها والذي يجب عليهم تطوير وطنهم والارتقاء به في جميع أنحاء العالم.