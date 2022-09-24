ينتظر العديد من السعوديين انتهاء معاشات الضمان الاجتماعي في أكتوبر، وذلك لأنه أحد برامج المملكة المميزة لمساعدة الأسر والفئات الفقيرة التي لا يمكن تلبية احتياجاتها، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي أنها ستعلق دفع المعاشات الاجتماعية لبعض الفئات اعتبارًا من أكتوبر.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جملة من الشروط التي يجب على المواطنين استيفاؤها من أجل الحصول على الدعم الأمني ​​وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدمين الإقامة بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب الحد المضمون وهو 1،100 ريال سعودي.

يجب ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لأية أصول ذات قيمة مادية أو سجلات مادية.

كما يشترط ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في ملجأ عام في المملكة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط أعلاه التسجيل عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم انقر فوق “تسجيل جديد”.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد في التقويم الهجري.

يرجى إضافة رقم هاتفك المحمول حتى نتمكن من الاتصال بك.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول عبر رسالة نصية في المساحة المتوفرة.

يرجى التأكد من عدم وجود أخطاء في المستندات والمستندات المطلوبة قبل إرفاقها.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الفئات لشهر أكتوبر2022

أعلنت وزارة العمل تعليق صرف المعاشات الاجتماعية لبعض المواطنين فيما يتعلق بـ: