نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألية استخراج رخصة قيادة للرجال في السعودية 1444 والرسوم المطلوبه لإستخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتسهيل حصول مواطنيها على رخصة قيادة سارية في المملكة. لهذا السبب أتاحت المملكة خدمة إصدار رخصة القيادة الإلكترونية. يمكنك استخدام المنصة دون الذهاب إلى الجهات الحكومية في المملكة، وهذه وثيقة رسمية وقانونية تخول مالكها قيادة مركبة على طرق المملكة العربية السعودية، ويجتاز سائق المركبة اختبار نظري يُدار في مدرسة لتعليم قيادة السيارات يشرف عليها سعوديون. تقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة من قبل قيادة الامتحان لتعليم القيادة في المدارس وكذلك وزارة النقل. أولئك الذين يحملون رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من قبل الهيئة العامة للمواصلات السعودية معفون من هذا الاختبار.

إجراءات إصدار رخصة القيادة للرجال في المملكة العربية السعودية 1444

لإتمام عملية الحصول على رخصة القيادة للذكور في المملكة العربية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في إحدى مدارس تعليم القيادة المتوفرة في المملكة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

بعد استلام طلبك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

اجتياز امتحان عملي ونظري بإشراف هيئة النقل البري السعودية.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية “أبشر” وقم بما يلي:

انقر فوق خدماتي. حدد طلبك. اضغط على فقرة. الرجاء تحديد الاستعلام عن رخصة القيادة.

أدخل المعلومات المطلوبة: (رقم الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة، تاريخ الميلاد)

انقر فوق “عرض” لعرض حالة رخصة القيادة الخاصة بك.

شروط حصول الرجال على رخصة القيادة في السعودية 1444

وافقت الهيئة العامة للمواصلات السعودية على مجموعة من الشروط للرجال والمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للحصول على رخصة قيادة والشروط الشائعة هي:

يجب أن يكون عمره 18 عامًا أو أكبر.

تقديم فحوصات طبية فعالة ومعرفة توافر الفحوصات وفصيلة الدم.

إحضار نسخة من سجل حالة الجنسية لمقدم الطلب.

أحضر ست صور لك مقاس 4 × 6.

يرجى دفع 200 ريال رسوم إصدار رخصة القيادة.

اجتياز الاختبارات الموصوفة مثل اختبار القيادة واختبار الإشارة.

أكمل ساعات التدريب المقررة

طريقة حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للرجال في السعودية 1444

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حجز رخصة القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية.

ادخل إلى بوابة أبشر.

انتقل إلى الصيانة المجدولة وانقر فوق المزيد.

اضغط على خدمة النقل

انقر لإصدار رخصة قيادة.

حدد منطقتك وانقر على كلمة “التالي”. سوف تظهر مدرسة لتعليم قيادة السيارات في المنطقة المختارة.

يرجى تحديد التاريخ والوقت المناسبين لفرعك والحجز. يتم عرض جميع متطلبات الخدمة.

انقر لرؤية تفاصيل الاجتماع.

قم بزيارة شرطة المرور في الوقت المحدد.

يرجى إحضار جميع المستندات اللازمة.

للحصول عليها، قم بتقديم وطباعة طلب للحصول على ترخيص.

المستندات المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للرجال في المملكة العربية السعودية 1444

فيما يلي المستندات المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للرجال في المملكة العربية السعودية عام 1444 م:

شهادة صحية.

نسخة من بطاقة الهوية أو سجل الأسرة.

شهادة غير مسبوقة.

6 صور فردية.

أرسل الملف واحفظ المستند.

رسوم رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية 1444

تحدد رسوم الحصول على رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: