نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة معاش الضمان الإجتماعي لشهر أكتوبر 2022 وموعد الصرف لجميع المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين من الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، حيث ينتظر آلاف المستفيدين موعد صرف المعاش التقاعدي، وإنها مساعدة يدوية لهم وقد أعلنت الوزارة عن زيادة في المعاشات، وقد تم تطوير الضمان الاجتماعي في أكتوبر 2022 لتمكين المواطن المستفيد من تلبية احتياجاته وأسرته.

موعد صرف المعاش الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد محددة لمدفوعات معاشات الضمان الاجتماعي، هذا هو اليوم الأول من كل شهر في التقويم الميلادي، ولكن إذا تأخرت دفعتك، يمكنك تغيير التاريخ أو تأخيره بيوم واحد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 عطلة عامة، سيتم دفع المعاش التقاعدي لشهر أكتوبر يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

دعم الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط الهامة والضرورية لتلقي الدعم من المواطنين وجاءت الشروط كتالي:-

الحصول على الجنسية السعودية لمقدم الطلب.

تستثنى من الجنسية الأجنبية المتزوجة أو المطلقة أو الأرامل من أزواج سعوديين.

لا يمكن حرمان مقدم الطلب.

الإقامة الدائمة لمقدم الطلب في المملكة العربية السعودية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب حد الضمان الاجتماعي.

يجب على المتقدمين أيضًا ألا يمتلكوا أصولًا عالية القيمة.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في أي من دور الإيواء المرتبطة بالمملكة وتحت سيطرتها.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مقدار المساعدة التي يقدمها المستفيدون من البرنامج، مشيرة إلى أن المساعدة تختلف من مواطن إلى مواطن ومن أسرة إلى أسرة حسب عدد المعالين والدخل الشهري وفقًا للأتي:-

سوف تحصل على معاش تقاعدي قدره 1،000 ريال سعودي للفرد.

بلغ معاشهم 1285 ريالاً.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل ثلاثة منهم على معاش تقاعدي قدره 1570 ريالًا سعوديًا.

أربعة منهم يحصلون على معاش تقاعدي قدره 1،855 ريال سعودي.

يتلقى خمسة أشخاص إعانة قدرها 2140 ريال سعودي.

يصل مبلغ الدعم لـ 15 شخصًا إلى 5000 ريال سعودي.

زيادة المعاش الاجتماعي لشهر أكتوبر

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن زيادة المعاشات الاجتماعية لشهر أكتوبر على النحو التالي:

زيادة معاش معيل الأسرة بنسبة 20٪.

كما زادت معاشات كل معال مؤمن عليه بنسبة 96٪.

دفع رواتب إضافية بمناسبة يوم الاستحقاق للأمن القومي

انتشرت الكثير من الأخبار هذا الشهر حول دفع أقساط الأجور للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونفت وزارة الموارد البشرية ذلك بإعلانها الزيادة المخطط لها هذا الشهر كما هو موضح في الفقرة السابقة ومع ذلك، لم يصدر أي مرسوم ملكي بشأن دفع علاوات ملكية أو رواتب إضافية بالإضافة إلى ذلك، سيدفع المعيل فقط زيادة بنسبة 20٪ والمُعالين زيادة بنسبة 96٪.