نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 العد التنازلي في المقال التالي
إن التعرف على ميعاد صرف الضمان من الأشياء الهامة التي عادة ما تشغل بال المواطنين التابعين للضمان المطور، إذ أن المواطنين يحصلوا على ذلك الاستحقاق المالي حتى يستطيعوا تلبية متطلباتهم، وبالطبع وضعت شروط لمعرفة الأشخاص الأكثر استحقاقاً، ومع اقتراب ميعاد الصرف وزيادة التساؤلات عن الميعاد فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444
إن تاريخ الصرف راتب الضمان الاجتماعي يكون مع بداية كل شهر ميلادي، ولكنه يتأخر يوم في بعض الأحيان أو يتقدم يوم، ويرجع هذا الأمر لمصادفة ميعاد الصرف عطلة أسبوعية، فإن أتى موعد الصرف الجمعة فإن الراتب يتقدم للخميس يوم 30 بالشهر أو 31 حسب كل شهر ميلادي، وقد يتأخر يوماً إن صادف السبت ليكون الصرف الأحد بتاريخ الثاني من الشهر الميلادي، وموعد صرف الضمان للشهر القادم سيكون اثنين أكتوبر.
طريقة التسجيل في الضمان
تستطيع أن تقوم بالتسجيل ببرنامج الضمان الاجتماعى بمنتهى السهولة وهذا يكون وفقاً للخطوات الآتية:
- أولاً تذهب لنظام الضمان الجديد.
- تضغط على خانة تسجيل الدخول.
- تنقر فوق تسجيل جديد.
- تدخل رقم الهوية.
- تكتب تاريخ الميلاد.
- تنشئ كلمة سر وتقوم بتأكيدها.
- تدخل بعد ذلك رمز التحقق.
- توافق على الإقرار.
- تضغط على كلمة تسجيل.
- تتبع التعليمات التي يتم طلبها.
- تسجل الدخول للبوابة.
- تضغط على كلمة الملف الموحد المتواجدة بشريط الأدوات العلوي.
- تدخل المعلومات المطلوبة.
- عليك بالتحقق بعد ذلك من كافة البيانات.
- تضغط على خانة تقديم البيانات.
- تنقر فوق الذهاب لكتابة بيانات المنزل.
- تستكمل التعبئة للبيانات وتعود لواجهة الحساب.
- تنتقل لقائمة البرامج وتقدم على البرنامج الذي يناسبك.
الاستعلام عن حالة الضمان
تستطيع أن تستعلم عن الحالة الخاصة بالضمان وذلك يتم باستخدام رقم السجل المدني الذي يساعدك في هذا الأمر، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:
- تدخل لصفحة الاستعلام التي تخص الضمان.
- تكتب البيانات التي يتم طلبها.
- تضيف رقم السجل المدني.
- تكتب رقم الضمان الاجتماعي الذي يخص المستفيد.
- تدخل رمز التحقق بمكانه الصحيح.
- تضغط على خانة عرض.
- سترى بعد ذلك جميع المعلومات والبيانات التابعة للشخص المستفيد بالضمان.
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