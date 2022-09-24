انت الان تتابع خبر عروض اليوم الوطني السعودي رقم 92.. افرحوا عروض وخصومات تصل لـ 70% والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توجد الكثير من عروض اليوم الوطني السعودي رقم 92 والكثيرمن الخصومات التي يتم الاستفادة منها، وهذا يكون داخل كل أماكن الشراء ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعطور وغيرها من الأشياء الأخرة بالمملكة.
عروض اليوم الوطني السعودي رقم 92 للجميع
وتستمر من 16 لـ 26 سبتمبر جميع المحلات في توفير الكثير من العروض والمنتجات المختلفة، وتحرص الكثير من المطاعم والمحلات التجارية وأدوات المدارس وغيرها الكثير من الأشياء الأخرى، وتأتي كما يلي:
- فساتين آي سينري بأسعار ما بين 102 ريال وحتى 160 ريال.
- خصومات على منتجات العناية بالبشرة ومساحيق التجميل بنسبة 60%.
- آبل أيفون 13 برو بسعر 4199 ريال بدلا من 4699 ريال.
- ماكينة فيليبس لصنع القهوة بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال.
- مكنسة برنسيس كهربائية بسعر 599 ريال بدلا من 759 ريال.
- مجموعة أحمر الشفاه هينغ فانغ بسعر 17 ريال بدلا من 44 ريال.
- شواية سوناشي مانعة للالتصاق بسعر 49 ريال بدلا من 149 ريال.
- خصومات سامسونج على الأجهزة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 9%.
- توفر شركة الخنيزان تركيب التكييفات بسعر 92 ريال.
- المنزلية الأخرى.
- مطعم القرية النجدية قدم عرض سفرة اليوم الوطني لشخصين بـ 192 ريال.
- دانكن دونتس يقدم القهوة السوداء مع فطعة دونتس بسعر 9 ريال بدلا من 15 ريال.
- بيتزا رام توفر طلب البيتزا الثانية بـ 92 هللة فقط.
- دومينوز بيتزا تقدم البيتزل الكبيرة بسعر 29 ريال في حال طل 2 بيتزا أو أكثر.
- كافيه أرابيا يمنح القهوة السعودية مجانا يوم 23 سبتمبر، ويقدم جميع المشروبات الساخنة والباردة بسعر 9.2 ريال
- مطعم سيكشن بي يتيح 3 برجر أنواع مختلف مع 3 باكت بطاطس مقلية بسعر 92 ريال.