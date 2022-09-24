نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي لتأمين السيارات 1444 في المقال التالي
قامت شركات تأمين السيارات بدور كبير في إدخال البهجة والسرور على المواطنين، بمناسبة تلك الذكرى السعيد التي ينتظرها المواطنون من عام لآخر، حيث أعلنت عن تقديم أقوى العروض الترويجية للعملاء القدامى وأيضا الجدد، فمن المعروف أن تأمين السيارة من الأمور المهمة التي تساهم في إصلاح المركبات عند تعرضها لأي نوع من الحوادث.
عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني السعودي 92
تتنافس شركات تأمين السيارات لتقديم أقوى الخصومات المميزة والعروض الرائعة لأصحاب السيارات، وسنقدم لكم اليوم العروض المقدمة من بعض الشركات كالتالي:
- أعلنت شركة الراجحي الستار عن عروضها المقدمة للمواطنين على تأمين السيارات احتفالا باليوم الوطني، حيث يتواجد خصم 10٪ لكل من التأمين ضد الغير والشامل، وسمارت، ويشمل هذا الخصم جميع أنواع السيارات بمختلف الموديلات، ويبدأ هذا العرض من تاريخ 18 سبتمبر وينتهي 24 سبتمبر الجاري.
- وأعلنت الشركة التعاونية عن تخفيض كبير على بوليصة التأمين ليصل الخصم إلى 15٪، والعرض مستمر من يوم سبتمبر 17 إلى 1 أكتوبر القادم.
- أعلنت شركة الأهلية أن هناك خصم 9٪ على بوليصة التأمين ضد الغير للسيارات.
عروض شركة أسيج للتأمين
تعلن شركة أسيج كل عام في مناسبة اليوم الوطني عن عروضها الميزة لجميع العملاء على بعض وثائق التأمين على السيارات، ومن أهم تلك العروض هي:
- خصم 15٪ على التأمين الشامل، وخصم 10٪ للتأمين ضد الغير، حيث يتم استخدام الخصم بشكل مباشر دون استخدام الرمز الترويجي الخاص.
- وأيضا تخفيض سعر وثيقة التأمين الخاصة بسيارة لاندكروزر وهيونداي ولكزس، لتصل قيمتها إلى 950 ريال سعودي.
عروض شركة ملاذ للتأمين
أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن عروضها لهذا العام خلال مناسبة اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية على تأمين المركبات، وسنقدمها لكم كالتالي:
- خصم 5٪ على التأمين ضد الغير، 10٪ تأمين شامل و10٪ ويوجد تغطية أضرار السيارة، ومدة العرض تبدأ من تاريخ 20/9 إلى 25/9 لعام 2022.
- وتلك العروض السابقة التي تقدمها شركات التأمين، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي بالمملكة السعودية، فرصة هائلة لجميع المواطنين بالمملكة ويجب عليهم اغتنامها قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة التي تم الإعلان عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اليوم الوطني السعودي لتأمين السيارات 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.