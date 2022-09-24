عروض اليوم الوطني السعودي لتأمين السيارات 1444

قامت شركات تأمين السيارات بدور كبير في إدخال البهجة والسرور على المواطنين، بمناسبة تلك الذكرى السعيد التي ينتظرها المواطنون من عام لآخر، حيث أعلنت عن تقديم أقوى العروض الترويجية للعملاء القدامى وأيضا الجدد، فمن المعروف أن تأمين السيارة من الأمور المهمة التي تساهم في إصلاح المركبات عند تعرضها لأي نوع من الحوادث.

عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني السعودي 92

تتنافس شركات تأمين السيارات لتقديم أقوى الخصومات المميزة والعروض الرائعة لأصحاب السيارات، وسنقدم لكم اليوم العروض المقدمة من بعض الشركات كالتالي:

أعلنت شركة الراجحي الستار عن عروضها المقدمة للمواطنين على تأمين السيارات احتفالا باليوم الوطني، حيث يتواجد خصم 10٪ لكل من التأمين ضد الغير والشامل، وسمارت، ويشمل هذا الخصم جميع أنواع السيارات بمختلف الموديلات، ويبدأ هذا العرض من تاريخ 18 سبتمبر وينتهي 24 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة التعاونية عن تخفيض كبير على بوليصة التأمين ليصل الخصم إلى 15٪، والعرض مستمر من يوم سبتمبر 17 إلى 1 أكتوبر القادم.

أعلنت شركة الأهلية أن هناك خصم 9٪ على بوليصة التأمين ضد الغير للسيارات.

عروض شركة أسيج للتأمين

تعلن شركة أسيج كل عام في مناسبة اليوم الوطني عن عروضها الميزة لجميع العملاء على بعض وثائق التأمين على السيارات، ومن أهم تلك العروض هي:

خصم 15٪ على التأمين الشامل، وخصم 10٪ للتأمين ضد الغير، حيث يتم استخدام الخصم بشكل مباشر دون استخدام الرمز الترويجي الخاص.

وأيضا تخفيض سعر وثيقة التأمين الخاصة بسيارة لاندكروزر وهيونداي ولكزس، لتصل قيمتها إلى 950 ريال سعودي.

عروض شركة ملاذ للتأمين

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن عروضها لهذا العام خلال مناسبة اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية على تأمين المركبات، وسنقدمها لكم كالتالي: