نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام صلاحية تأشيرة برقم الهوية والإقامة، وكيف تحسب مدة التأشيرة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صلاحية تأشيرة برقم الهوية، أو برقم الإقامة، من خلال منصة أبشر الإلكترونية السعودية، هي واحدة من أهم الخدمات المقدمة للمستفيدين المقيمين، داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لك منصة أبشر بالإضافة إلى منصة مقيم، إمكانية استعلام صلاحية تأشيرة برقم الهوية، قبل موعد انتهائها بفترة كافية، حتى لا تتعرض إلى دفع غرامة مالية، نتيجة انتهاء صلاحية التأشيرة، وأنت لا تعلم شيئًا بشأنها، خاصة مع تعدد التأشيرات التي يمكنك حملها، وأنت داخل المملكة العربية السعودية مثل؛ تأشيرة زيارة عائلية، وتأشيرة خروج وعودة إلى السعودية، بالإضافة إلى تأشيرة خروج نهائي من المملكة، ولهذا السبب يجب عليك إجراء استعلام عن صلاحية تأشيرة في السعودية، من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حتى تطمئن لأن كل خدماتك داخل المملكة، سارية ويمكنك إجرائها بكل سهولة في حال، التحقق من صلاحية التأشيرة وأنها غير منتهية.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

يجب أن تعلم بأن فترة صلاحية التأشيرة، هي عبارة عن سنة كاملة، من تاريخ إصدار التأشيرة للعميل، بينما صلاحية الرصيد تختلف من شخص لآخر، ولذلك يجب على كل مستفيد من إصدار التأشيرة بأن يستعلم عنها، عن طريق خدمات وزارة العمل الإلكترونية، أو عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، التي تقدم خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة، أو استعلام عن طلب زيارة 1444، وغيرها الكثير من الخدمات المهمة المتعلقة بالتأشيرات. ولكن من الخطوات التالية، يمكنك إجراء استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة. وذلك كما يلي:

قم بالدخول إلى رابط المنصة الوطنية الموحدة السعودية. ثم انقر على رابط بدء الخدمة. وبعدها سوف تنتقل إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمية. قم باختيار أبشر أفراد. ثم اضغط على خدمات المكفولين. وبعد ذلك انقر على كلمة استعلامات. وبعدها حالة تأشيرة خروج وعودة. وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالتأشيرة المستعلم عنها. تظهر لك تفاصيل التأشيرة.

متطلبات استعلام تأشيرة خروج وعودة

رقم هوية الكفيل.

وكذلك رقم رخصة الإقامة.

وأيضًا الرمز المرئي.

وأخيرًا رقم جواز السفر أو رقم التأشيرة.

كيف أعرف صلاحية التأشيرة برقم الهوية؟

سجل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. م انقر على كلمة “مقيمون”. بعدها أدخل إلى الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك انقر على خدمات التأشيرات. ثم ابدأ في إدخال متطلبات استعلام التأشيرة المذكورة بالأعلى. وسوف يظهر النظام كل المعلومات المتعلقة بالتأشيرة.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الإقامة

سجل دخول أولا إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم انقر على أيقونة الاستعلامات. وبعدها سوف تنتقل إلى خانة تبويب الجوازات. ومنها اختر “خدمة” الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة. ثم ابدأ في إدخال بياناتك والتي تمثل متطلبات تنفيذ الخدمة. وعقب ذلك سجل رقم الهوية الوطنية للكفيل. وبعدها أدخل رمز التحقق. ثم اضغط على كلمة “عرض”. وأخيرًا سوف يعرض لك الموقع كل تفاصيل تأشيرتك مع تاريخ الانتهاء.

كم مدة صلاحية التأشيرة؟

يتم استخراج تأشيرة الخروج والعودة للمقيم، بناء على طلبه لها. وذلك حسب المدة أو الفترة التي حددها المستفيد، وذلك على ألا تتجاوز مدة التأشيرة 6 أشهر كاملة كحد أقصى لها.

وفيما يتعلق بالطلاب، ممن يدرسون في الخارج مع زوجاتهم، وهؤلاء يتم منحهم تأشيرة الخروج والعودة لمدة سفر واحدة. ويتم منحهم تلك التأشيرة، بناء على طلب يتقدم به رب الأسرة، وذلك خلال فترة 9 إلى 12 شهرًا. ولكن يشترط أن رقم الإقامة الخاص بهم ساريًا، ويغطي فترة التأشيرة.

كيف تحسب مدة التأشيرة؟

يتم احتساب مدة تأشيرة الخروج والعودة، في حال تحديدها بمدة 60، أو90، أو120 يوما. وتلك الفترة يكون فترة صلاحيتها ثلاثة أشهر من وقت إصدار التأشيرة. على أن يتم احتساب مدة التأشيرة نفسها، بداية من تاريخ السفر نفسه.

ولكن في حالة كانت التأشيرة محددة بأيام بسيطة أو بتاريخ عودة قبل يوم “محدد بالتاريخ”، فسوف يتم احتسابها من تاريخ الإصدار وليس السفر.

كم رسوم التأشيرة المتعددة؟

تبلغ رسوم استخراج تأشيرة خروج وعودة، 500 ريال سعودي، ولكن تلك التأشيرة تكون لعدد من السفريات، وتكون فترة صلاحيتها ثلاثة أشهر كحد أقصى.

هل يمكن دخول السعودية بعد انتهاء التأشيرة؟

أفادت المديرية العامة للجوازات السعودية، بأنه يجب أن تكون لديك تأشيرة خروج وعودة صالحة وسارية، بالإضافة إلى هوية مقيم سارية كذلك، في حال رغبت في دخول المملكة العربية السعودية. ولكن في حال انتهت تأشيرتك، يتم الإسقاط وذلك عقب الانتهاء مباشرة عبر خدمة تواصل، من منصة أبشر الإلكترونية.

كم مدة صلاحية تأشيرة الزيارة؟

تبلغ فترة صلاحية تأشيرة الزيارة إلى السعودية، ثلاثة أشهر كاملة، من تاريخ إصدار التأشيرة السعودية.

بينما يمكن تمديد صلاحية الزيارة العائلية إلى 6 أشهر.

وعقب أن تنتهي من إجراءات التجديد، يمكنك تمديد فترة الزيارة وذلك حتى 9 أشهر، عقب تقدم الطلب.

كم غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية 2022؟

أفادت المديرية العامة للجوازات السعودية، بأن وزارة الداخلية السعودية، قد فرضت غرامة على المتأخرين في تمديد تأشيرة الزيارة إلى السعودية، وذلك على النحو التالي: