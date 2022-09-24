نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض Extra السعودية اليوم الوطني وموعد انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شملت عروض Extra السعودية اليوم الوطني منتجات متعددة وبأسعار متفاوتة بحيث تلبي احتياجات الجميع منها عروض اليوم الوطني مكيفات سبليت لأهم العلامات التجارية المتاحة في المملكة العربية السعودية ويستفيد العميل أيضًا في عروض اليوم الوطني السعودية 2022 من الخصومات المقدمة على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها ويستطيع العميل الاطلاع على مجلة عروض اكسترا السعودية وخصومات اليوم الوطني حتى يوم 1 من شهر أكتوبر القادم.

عروض Extra السعودية اليوم الوطني

نافس متجر اكسترا كبرى المتاجر في السعودية وذلك لتقديمه خدمات مميزة من بينها العروض الأسبوعية والسنوية وأيضًا خدمات التقسيط المختلفة التي يقدمها على معظم المنتجات، ويمكن الاستفادة كذلك من عروض Extra السعودية اليوم الوطني ومنها التالي:

بداية العروض تأتي من أجهزة المكيفات فهناك خصم في اليوم الوطني على تكييف كلاس برو الجداري وهو يعمل بارد وسعره فقط 2199 ريال سعودي.

أما عن التكييف الجداري من هاير فهو يعمل بالتقنية الباردة وسعره في العروض الجديدة 1899 ريال سعودي.

كما تستطيع الاستفادة من عروض اليوم الوطني 92 extra اكسترا في السعودية وتحصل على جهاز تكييف باناسونيك البارد بسعر 2479 ريال سعودي.

أو شراء ميديا تكييف جداري بارد مع خدمات التنظيف الذاتي فقط بسعر 2499 ريال سعودي.

ومتوفر أيضًا عدد كبير من المكيفات الشباك يمكن دخول رابط موقع اكسترا السعودية للتعرف على المزيد من التفاصيل عنها وكيف يمكن التقسيط وما هي قيمة الدفعات الشهرية أيضًا.

عروض extra السعودية اليوم جوالات

هناك تخفيضات كبرى في السعودية خلال الفترة الحالية على الجوالات الذكية وخصوصًا لدى متجر اكسترا فيمكن الحصول على الخصومات التالية: