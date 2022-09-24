كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي والأوراق المطلوبة؟

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عمر شويل - جدة أصبح استفسار كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي متداول خلال الفترة الماضية بعد اشتراك البنك مع وزارة الإسكان لتقديم حلول التمويل العقاري المدعوم والتمويل من أجل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق وقد بين البنك ما هي الأوراق الرسمية المطلوبة للانضمام إلى أحد حلول التمويل العقاري البنك الراجحي وخصوصًا منتج الرهن العقاري وما هي الأوراق الرسمية التي ينبغي تقديمها للقبول في جميع برامج التمويل العقاري من الراجحي.

كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي

قدم البنك العديد من الخدمات الإلكترونية إلى العملاء وخصوصًا عملاء صندوق التنمية العقاري الذين حصلوا على موافقة رسمية من الصندوق لتقديم الدعم السكني أو التمويل العقاري المدعوم وتتمثل إجابة كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي في الخطوات التالية:

يحصل العميل أولًا على موافقة من الصندوق العقاري.

سيتم التواصل مع البنك للموافقة على منح العميل تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

يتم تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

بعد ذلك يحصل على موافقة من البنك الراجحي ويمكن عبر الموقع الاستعلام عن عروض الراجحي القرض الشخصي.

شروط تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة الراجحي

بعد أن أوضح البنك كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي ووفر الحاسبة الإلكترونية التي تستخدم لمعرفة قيمة التمويل العقاري أعلن أيضًا عن تسهيل الشروط المطلوبة لتمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة والتي تبدأ من موافقة الصندوق العقاري وتقديم أوراق ومستندات رسمية صحيحة للقبول ويمكن التعرف على المزيد من التفاصيل من خلال التالي:

ويمكن حينها التعرف على الشروط والأحكام وكيف التقديم من خلال فروع البنك أو عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، ويمكن استخدام حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي أيضًا.

الأوراق المطلوبة للقبول في منتج شراء وحدة سكنية جاهزة

وعند تقديم نسخة من طلب التمويل إلى البنك لا بد من تقديم العديد من المستندات الرسمية المطلوبة منها كروكي لموقع العقار السكني ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وضرورة أيضًا تقديم صورة من الصك للحصول على الموافقة.