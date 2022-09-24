نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي وآلية العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي واحدة من الخدمات التي يسرت على عدد كبير من العملاء بعد أن قدمها البنك في حلول التمويل العقاري خلال الفترة الماضية ويمكن الحصول على تمويل سداد الديون من البنك لمن تتوفر بهم الشروط المطلوبة فقط كما يمكن الاطلاع على عروض الراجحي القرض الشخصي أو العقاري عبر رابط موقع البنك أو من خلال التطبيق والاستعلام أيضًا عن شروط شراء مديونية القرض العقاري المدعوم في حال توافر الخدمة.

حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي

شاركت العديد من الجهات مع البنك الراجحي لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن مناسب منها الصندوق العقاري ووفر البنك بدوره خدمات إلكترونية منها استخدام حاسبة سداد مديونية التمويل العقاري من الراجحي وهي حاسبة التمويل العقاري والتي تستخدم كما يلي:

الدخول إلى رابط البنك الراجحي الإلكتروني.

اختيار التمويل.

الدخول إلى تبويب منتج سداد مديونية التمويل العقاري.

اكتب التفاصيل الشخصية واختيار الجنسية.

أدخل معلومات الراتب وما هي قيمة الأقساط الشهرية الحالية.

تحديد القطاع الذي يعمل فيه المستفيد وإدخال العمر أيضًا.

اختيار آجال استحقاق ملائمة.

إدخال قيمة بيع العقار في الحاسبة.

النقر على تبويب حساب.

سداد التمويل العقاري مبكرًا البنك الراجحي

أكد البنك على إمكانية السداد المبكر لقيمة التمويل العقاري أو عند الاشتراك في منتج سداد المديونية ويمكن زيارة أحد فروع البنك لتقديم الطلب والتعرف على الشروط وكافة التفاصيل والتعرف أيضًا على كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي.

هل يمكن بيع العقار قبل سداد المستحقات من الراجحي؟

بعد توفير معلومات قيمة عن كيف شراء وحدة سكنية جاهزة البنك الراجحي أجاب البنك على العديد من الأسئلة الأخرى من بينها هل يمكن بيع العقار قبل سداد المستحقات والدفعات الشهرية إلى البنك، والإجابة هي أنه لا يمكن للعميل عمل ذلك إلا في حال سداد المستحقات كاملة بناءً على ضوابط السداد المبكر.

كما أن هناك العديد من المستندات الرسمية التي يتم تقديمها إلى البنك للحصول على الخدمة من أجل تحويل ملكية العقار إليك أو إلى شخص آخر بناءً على رغبتك.