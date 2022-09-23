نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الطازج اليوم الوطني 92 وجبات دجاج بأسعار جد معقولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمجرد اقتراب موعد اليوم الوطني السعودي الذي يوافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الحالي لعام 2022-1444، أعلنت مطاعم الطازج الناشطة داخل تراب المملكة العربية السعودية عن عروض اليوم الوطني والتي شملت العديد من التخفيضات والخصومات على العديد من الوجبات والأكلات التي تقدمها شركة طازج العالمية والتي تشتهر بجودة منتجاتها المنتشرة في جميع فروعها في مختلف |أنحاء المملكة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أهم عروض الطازج التي تم الإعلان عنها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

عروض الطازج اليوم الوطني 92

وجبة دجاج تندوري الطازج: 5 قطع من دجاج التندوري. وتشمل الوجبة بطاطس وصوص الطازج، بسعر 31 ريالًا سعوديًا، أمّا في حال إضافة بيبسي على العرض بسعر واحد وخمسون ريال سعودي.

عرض وجبة ناجتس الطازج الشهي: خمسة قطع ماجتس، بسعر 8 ريال سعودي.

عرض وجبة دجاج رول الطازج: وجبة كاملة مع بيبسي، بسعر ثلاثة وعشرون ريال سعودي.

عرض وجبة تشكن سبرنج رول الطازج: بسعر 10 ريال سعودي.

طريقة الحصول على عروض الطازج

لكل مواطن أو مقيم داخل تراب المملكة العربية السعودية ويرغب في الحصول على عروض الطازج الخاصة باليوم الوطني السعودي ما عليه سوى الدخول على الموقع الرسمي للشركة أو تطبيق جميع الخطوات البسيطة التي ذكرناها بشكل في النقاط التالية:

الخطوة الأولى: ما عليك سوى الدخول على رابط تحميل تطبيق الطازج على جوال الأندرويد، أو النقر على رابط تحميل تطبيق الطازج على جوال الآيفون

الخطوة الثانية: يجب عليك فتح التطبيق على الجوال.

الخطوة الثالثة تتمثل في تفعيل الموقع عبر الجوال.

الخطوة الرابعة: أنقر على مربع خدمة التوصيل كما هو موضح في الصورة أسفل المقال.

الخطوة الخامسة: اختيار نوع الطلب من طازج

الخطوة السادسة: اضغط على إضافة الطلبات إلى السلة.

الخطوة السابعة: تأكيد الطلب، ثم النقر على إتمام الطلب، على أن تكتب عنوان العميل كما في الصورة أدناه.

في الأخير يجب عليك أن تختار طريقة دفعك من خلال التطبيق أو الدفع عند الاستلام.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها طلب عروض الطازج لليوم الوطني السعودي 92.