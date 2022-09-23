نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسد الأسفلت وصل.. مميزات وعيوب وأسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة كيا من أهم الشركات التي تعمل في مجال السيارات ومن الجدير بالذكر أن الشركة مؤخرًا قامت بتوفير الكثير من فئات السيارات التي تنتمي إلى فئة كيا سبورتاج 2022 وتتسم السيارة بالكثير من المواصفات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج 2022.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتسم سيارة كيا سبورتاج بالكثير من المواصفات التي من بينها كلًا من التالي:

يصل طول السيارة إلى 183.5 بوصة وعرضها 73.4 بوصة مع ارتفاع 65 بوصة ويصل طول قاعدة العجلات إلى 108.4 بوصة. وهما أربعة بدائل من المحرك الخاص بالسيارة ويمكن بكل سهولة الاختيار فيما بينها:

والاختيار الأول يكون فيه المحرك من نوع ديزل متوفر بمساحة 2.0 لتر مع قوة تقدر 183 حصان بينما وعزم دورانها 417 نيوتن بينما السيارة متصلة بناقل حركة أتوماتيك ومكون من 8 سرعات.

الاختيار الثاني فتتوفر السيارة مع محرك بنزين TGDI، مع شاحن من نوع توربيني ومكون من أربع أسطوانات وسعة المحرك إلى 1.6 لتر كما أن ذلك النوع من المحرك يعمل بقوة 177 حصان مع قوة دوران 265 نيوتن وتتوفر السيارة بناقل مانيوال مكون من ست سرعات وناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

بينما الاختيار الثالث فهو محرك بنزين هيجن وبينه وبين التيربو تشابه كبير فيتكون من أربع أسطوانات إما بالنسبة لسعة المحرك 1.6 لتر وتتوفر بمحرك كهربائي مع انتاج 169 كيلو واط.

والاختيار الرابع فتوفر بمحرك هجين ويقوم بإنتاج 137 كيلو واط وعزم الدوران يكون 416 نيوتن.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتسم السيارة بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:

تتوفر السيارة بمساحة داخلية واسعة. كما أن السيارة تحتوي على لوحة عدادات رقمية متوفرة بمقاس 12 بوصة وتعمل تلك اللوحة باللمس. تحتوي السيارة على الكثير من الوسائد الهوائية. كما أنها تحتوي على مقاعد رياضية. ونظام الفرامل المتواجد في السيارات نظام مانع للانغلاق. كما أنها تحتوي على نظام EBD الذي يقوم بالتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل. تحتوي السيارة على نظام خاص بالحفاظ على توزان السيارة بشكل إلكتروني. كما تشتمل السيارة على حساسات لها دور في الركن الخلفي للسيارة. تحتوي السيارة على كاميرا خلفية.

سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية

يتراوح سعر سيارة كيا سبورتاج ما بين 94.000 ريال سعودي حتى 128.000 ريال سعودي إما بالنسبة لسيارة LX2022 فتتوفر بسعر 93.148 ريال سعودي بينما سيارة Night Fall 2022 فتتوفر بسعر 105.338 ريال سعودي، إما بالنسبة لسيارة EX 2022 فتتوفر بسعر 123.738 ريال سعودي والفئة الرابعة سيارة SX Turbo فمتوفرة بسعر 132.363 ريال سعودي.